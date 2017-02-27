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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 чер, 2025 14:48
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Ірина_
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Додано: Пон 09 чер, 2025 15:21
Так какой смысл евро брать? Пару лет назад все говорили что европе конец и курс упал до 37, кто то покупал?
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timbraidmail
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Додано: Пон 09 чер, 2025 16:52
timbraidmail написав:
Так какой смысл евро брать? Пару лет назад все говорили что европе конец и курс упал до 37, кто то покупал?
Экономика Европы и сейчас себя не очень хорошо чувствует.
Только вот курс, почему то, сейчас в пользу евро, а не доллара США.
Странно всё это...
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Victor8
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Додано: Пон 09 чер, 2025 17:16
Victor8 написав: timbraidmail написав:
Так какой смысл евро брать? Пару лет назад все говорили что европе конец и курс упал до 37, кто то покупал?
Экономика Европы и сейчас себя не очень хорошо чувствует.
Только вот курс, почему то, сейчас в пользу евро, а не доллара США.
Странно всё это...
Так Штатовская - тоже сейчас себя не очень хорошо чувствует.
+ разговоры, что Трамп госдолг удешевлять планирует...
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_hunter
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Додано: Пон 09 чер, 2025 21:06
timbraidmail написав:
Так какой смысл евро брать? Пару лет назад все говорили что европе конец и курс упал до 37, кто то покупал?
Пару років тому дурко не керував Америкою.
А щодо покупки - хтось завжди продає та покупає. Причому обсяг продажу дорівнює обсягу купівлі
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Додано: Вів 10 чер, 2025 08:43
_hunter написав:
Так Штатовская - тоже сейчас себя не очень хорошо чувствует.
+ разговоры, что Трамп госдолг удешевлять планирует...
Так пишут о еще большем кризисе чем 2008. Так а что было, вырос курс и недвижимость в валюте подешевела, в чем уризис для бедных?
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timbraidmail
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Додано: Вів 10 чер, 2025 09:21
timbraidmail написав: _hunter написав:
Так Штатовская - тоже сейчас себя не очень хорошо чувствует.
+ разговоры, что Трамп госдолг удешевлять планирует...
Так пишут о еще большем кризисе чем 2008. Так а что было, вырос курс и недвижимость в валюте подешевела, в чем уризис для бедных?
Так вот именно: пишут о еще большем кризисе чем 2008 - в Штатах.
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Додано: Вів 10 чер, 2025 10:49
Tico написав: Миша-клиент написав:
ДО ВІДОМА:
У MyRaif завтра стартує літній курсопад - і це саме той момент, коли хочеться сказати: «Ого, а оформити?»
Так их курс продажи 41,54 по акции,больше большинства обменок ))
Это сегодня в раф=йф распродажа? Что-то курс стоит 41.69.
как-то странно, что в обменниках продажа дешевле, но и покупка зачастую уже тоже дешевле чем в банках.
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Raymond
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