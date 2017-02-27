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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11901119021190311904
Повідомлення Додано: Пон 09 чер, 2025 14:48

Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 09 чер, 2025 15:21

Так какой смысл евро брать? Пару лет назад все говорили что европе конец и курс упал до 37, кто то покупал?
timbraidmail
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Повідомлення Додано: Пон 09 чер, 2025 16:52

  timbraidmail написав:Так какой смысл евро брать? Пару лет назад все говорили что европе конец и курс упал до 37, кто то покупал?

Экономика Европы и сейчас себя не очень хорошо чувствует.
Только вот курс, почему то, сейчас в пользу евро, а не доллара США.
Странно всё это...
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 09 чер, 2025 17:16

  Victor8 написав:
  timbraidmail написав:Так какой смысл евро брать? Пару лет назад все говорили что европе конец и курс упал до 37, кто то покупал?

Экономика Европы и сейчас себя не очень хорошо чувствует.
Только вот курс, почему то, сейчас в пользу евро, а не доллара США.
Странно всё это...

Так Штатовская - тоже сейчас себя не очень хорошо чувствует.
+ разговоры, что Трамп госдолг удешевлять планирует...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 чер, 2025 21:06

  timbraidmail написав:Так какой смысл евро брать? Пару лет назад все говорили что европе конец и курс упал до 37, кто то покупал?

Пару років тому дурко не керував Америкою.
А щодо покупки - хтось завжди продає та покупає. Причому обсяг продажу дорівнює обсягу купівлі :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 08:43

  _hunter написав:
Так Штатовская - тоже сейчас себя не очень хорошо чувствует.
+ разговоры, что Трамп госдолг удешевлять планирует...

Так пишут о еще большем кризисе чем 2008. Так а что было, вырос курс и недвижимость в валюте подешевела, в чем уризис для бедных?
timbraidmail
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 09:21

  timbraidmail написав:
  _hunter написав:
Так Штатовская - тоже сейчас себя не очень хорошо чувствует.
+ разговоры, что Трамп госдолг удешевлять планирует...

Так пишут о еще большем кризисе чем 2008. Так а что было, вырос курс и недвижимость в валюте подешевела, в чем уризис для бедных?

Так вот именно: пишут о еще большем кризисе чем 2008 - в Штатах.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 10:49

  Tico написав:
  Миша-клиент написав:ДО ВІДОМА:

У MyRaif завтра стартує літній курсопад - і це саме той момент, коли хочеться сказати: «Ого, а оформити?»

Так их курс продажи 41,54 по акции,больше большинства обменок ))

Это сегодня в раф=йф распродажа? Что-то курс стоит 41.69.
как-то странно, что в обменниках продажа дешевле, но и покупка зачастую уже тоже дешевле чем в банках.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 19:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ну шо там норвезька крона? Є сенс затаритися готівкою?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 22:50

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Investor_K написав:Ну шо там норвезька крона? Є сенс затаритися готівкою?
Є сенс затаритись сіллю в атб нічному сторожу Investor_K :mrgreen:
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