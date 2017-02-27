виріс курс - виросли ціни на імпорт, та на імпортну складову у вітчизняних товарах.
щодо нерухомості в валюті - в бідних валюти й не було ніколи.
А так, дійсно, кого хвилює тая криза - нема хліба, можна їсти тістечка...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 чер, 2025 02:15
виріс курс - виросли ціни на імпорт, та на імпортну складову у вітчизняних товарах.
щодо нерухомості в валюті - в бідних валюти й не було ніколи.
А так, дійсно, кого хвилює тая криза - нема хліба, можна їсти тістечка...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|