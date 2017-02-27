виріс курс - виросли ціни на імпорт, та на імпортну складову у вітчизняних товарах.
щодо нерухомості в валюті - в бідних валюти й не було ніколи.
А так, дійсно, кого хвилює тая криза - нема хліба, можна їсти тістечка...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 чер, 2025 02:15
виріс курс - виросли ціни на імпорт, та на імпортну складову у вітчизняних товарах.
щодо нерухомості в валюті - в бідних валюти й не було ніколи.
А так, дійсно, кого хвилює тая криза - нема хліба, можна їсти тістечка...
Додано: Сер 11 чер, 2025 12:24
Додано: Сер 11 чер, 2025 14:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
USD 41,4 - 41,42
EUR 47,65 - 47,73
Оце, я розумію, роздріб
Додано: Сер 11 чер, 2025 14:58
Re: Валютний ринок в контексті ДС
США хочуть скоротити допомогу, але поки офіційно не оголосили, що в 2026 "доларів не буде, але Ви тримайтесь".
Значить очікують в 2028 велику девальвацію.
Додано: Сер 11 чер, 2025 16:04
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