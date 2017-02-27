|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 чер, 2025 12:24
Investor_K написав:
Ну шо там норвезька крона? Є сенс затаритися готівкою?
Если планируется поездка в Норвегию - тогда да, имеет смысл купить норвежскую крону.
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 1076
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Сер 11 чер, 2025 14:20
USD 41,4 - 41,42
EUR 47,65 - 47,73
Оце, я розумію, роздріб
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 2280
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 664 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 11 чер, 2025 14:58
США хочуть скоротити допомогу, але поки офіційно не оголосили, що в 2026 "доларів не буде, але Ви тримайтесь".
Зараз у нас десь три мільярди доларів внутрішнього валютного боргу. Ми хочемо щороку зменшувати цей показник на мільярд і у 2028 році прийти до того, щоб їх не було взагалі. Мінфін.
Значить очікують в 2028 велику девальвацію.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5439
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 863 раз.
- Подякували: 629 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 11 чер, 2025 16:04
sergey_sryvkin написав:
USD 41,4 - 41,42
EUR 47,65 - 47,73
Оце, я розумію, роздріб
Скоріш, USD купівля синіх (або хороших білих, оскільки роздріб) - продаж білих, потертих, проблемних. Тому бувають і від'ємні показники по опту, коли купівля вище продажу
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1575
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 11 чер, 2025 20:14
Investor_K написав:
Ну шо там норвезька крона? Є сенс затаритися готівкою?
По якому курсу пропонують?
-
reef
-
-
- Повідомлень: 2761
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 чер, 2025 07:52
Дюрі-бачі написав:
США хочуть скоротити допомогу, але поки офіційно не оголосили, що в 2026 "доларів не буде, але Ви тримайтесь".
Зараз у нас десь три мільярди доларів внутрішнього валютного боргу. Ми хочемо щороку зменшувати цей показник на мільярд і у 2028 році прийти до того, щоб їх не було взагалі. Мінфін.
Значить очікують в 2028 велику девальвацію.
це або не про США, або не про мільярди.....
-
Vitalych-new
-
-
- Повідомлень: 1389
- З нами з: 04.06.14
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 447 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 12 чер, 2025 16:29
Что-то евро к доллару США очень быстро набирает...
В чем причины такого стремительного роста?
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 1076
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Чет 12 чер, 2025 18:58
Victor8 написав:
Что-то евро к доллару США очень быстро набирает...
В чем причины такого стремительного роста?
В ком...
- после 20 января в ком причины надо спрашивать))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4428
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 751 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|36130
|37714589
|
|
|2132
|13476783
|
|
|7978
|23414371
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|