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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11904119051190611907
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 21:41

  Hotab написав:sergey_sryvkin
Якщо мова не про суми в десятки тисяч , то позбавитись білого вигідніше чим в Кредо мабуть нема ніде.
Сьогодні крос був 1.1534.
Заносиш їм білий (але нормальний), перевертаєш в додатку , по ліміту (1850 евро за день) виносиш еври. По 1.159- 1.16 в обмінці перевертаєшся в синій гарний дол навіть з профітом. Профіт насправді мізерний, але позбавитись від білого без здирницьких -16 грн на кожній купюрі - чому б ні.
З.І десятки тисяч насправді теж можна, але виносити їх потім з банку по чайній ложці - замотиляє.


А не проще зелень (в пределах лимита, ессно) закинуть на текущий/ощадный счет, да даже на депозит и предварительно заказав - получить уже в кассе банка синими (как правило, хрустящими) или оставить в банке, учитывая постоянное ужесточение требований и сроки годности доков, подтверждающих источник происхождения сбережений в валюте?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 22:02

Миша-клиент

да даже на депозит и предварительно заказав - получить уже в кассе банка синими


Тут періодично жаліються, що банк видає теж не сині. Бо має право.
А обмінка точно дасть те що вам треба.
Хоча я за останній рік в банках отримував лише сині.
(сенс, ПУМБ, Райф)
Hotab
 
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