Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення
Ймовірний дефолт США: як Америка може похитнути світову економіку
Чи вважаєте Ви можливим дефолт США вже цього року, чи це радше політичний тиск?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 чер, 2025 11:46
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення
Ймовірний дефолт США: як Америка може похитнути світову економіку
Чи вважаєте Ви можливим дефолт США вже цього року, чи це радше політичний тиск?
Додано: Сер 18 чер, 2025 17:45
Обсуждали ж уже недавно. Кажется даже в этой ветке. Будет дефолт, как каждый год. Судя по тому, что акции гугла ни разу не дешевеют, "Найбільші інвестори (так звані інституціонали. — Ред.) рекордними темпами продають американські акції" (мы конечно же верим, что это правда) вполне компенсируется желанием мелких их выкупить.
Может во всём мире и поднимет, но по украинским долларовым, а тем более евровым ОВГЗ - меня терзают смутные сомнения
Додано: Чет 19 чер, 2025 09:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Курс потихеньку наближається до 42 і це в літній період. Де ж зупинка? На 45 чи хто як вважає.
Додано: Чет 19 чер, 2025 09:43
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