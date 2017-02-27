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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11906119071190811909
Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 11:46

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення

Ймовірний дефолт США: як Америка може похитнути світову економіку

Чи вважаєте Ви можливим дефолт США вже цього року, чи це радше політичний тиск?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 17:45

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення

Ймовірний дефолт США: як Америка може похитнути світову економіку

Чи вважаєте Ви можливим дефолт США вже цього року, чи це радше політичний тиск?

Обсуждали ж уже недавно. Кажется даже в этой ветке. Будет дефолт, как каждый год. Судя по тому, что акции гугла ни разу не дешевеют, "Найбільші інвестори (так звані інституціонали. — Ред.) рекордними темпами продають американські акції" (мы конечно же верим, что это правда) вполне компенсируется желанием мелких их выкупить.

Короткочасний дефолт може завершитися різким погіршенням кредитного рейтингу, що підніме ставки за облігаціями — не лише у США, а й у всьому світі.

Может во всём мире и поднимет, но по украинским долларовым, а тем более евровым ОВГЗ - меня терзают смутные сомнения :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 09:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Курс потихеньку наближається до 42 і це в літній період. Де ж зупинка? На 45 чи хто як вважає.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 09:43

  ihorsic написав:Курс потихеньку наближається до 42 і це в літній період. Де ж зупинка? На 45 чи хто як вважає.

Так, дуже страшно росте))) курс вже майже дійшов на вулиці до рівня осені 2022 року)))
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