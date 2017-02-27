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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 чер, 2025 11:46
Шановні форумчани, запрошуємо до обговоренняЙмовірний дефолт США: як Америка може похитнути світову економіку
Чи вважаєте Ви можливим дефолт США вже цього року, чи це радше політичний тиск?
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Ірина_
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Додано: Сер 18 чер, 2025 17:45
Обсуждали ж уже недавно. Кажется даже в этой ветке. Будет дефолт, как каждый год. Судя по тому, что акции гугла ни разу не дешевеют, "Найбільші інвестори (так звані інституціонали. — Ред.) рекордними темпами продають американські акції" (мы конечно же верим, что это правда) вполне компенсируется желанием мелких их выкупить.
Короткочасний дефолт може завершитися різким погіршенням кредитного рейтингу, що підніме ставки за облігаціями — не лише у США, а й у всьому світі.
Может во всём мире и поднимет, но по украинским долларовым, а тем более евровым ОВГЗ - меня терзают смутные сомнения
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moveton
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Додано: Чет 19 чер, 2025 09:20
Курс потихеньку наближається до 42 і це в літній період. Де ж зупинка? На 45 чи хто як вважає.
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ihorsic
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Додано: Чет 19 чер, 2025 09:43
ihorsic написав:
Курс потихеньку наближається до 42 і це в літній період. Де ж зупинка? На 45 чи хто як вважає.
Так, дуже страшно росте))) курс вже майже дійшов на вулиці до рівня осені 2022 року)))
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SAndriy1
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Додано: Чет 19 чер, 2025 11:01
moveton написав:
Обсуждали ж уже недавно. Кажется даже в этой ветке. Будет дефолт, как каждый год. Судя по тому, что акции гугла ни разу не дешевеют, "Найбільші інвестори (так звані інституціонали. — Ред.) рекордними темпами продають американські акції" (мы конечно же верим, что это правда) вполне компенсируется желанием мелких их выкупить.
Есть вариант, что Трампа специально посадили президентом, чтобы на него потом всех собак повесить, в том числе и за дефолт.
А на акции ты не смотри, они к федеральному бюджету отношения не имеют.
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anduzenko
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Додано: Чет 19 чер, 2025 11:14
Хто посадив?
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Investor_K
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Додано: Чет 19 чер, 2025 11:33
ihorsic написав:
Курс потихеньку наближається до 42 і це в літній період. Де ж зупинка? На 45 чи хто як вважає.
питання треба ставити по іншому - вже пройшло майже півроку, а курс досі 41,5-42...
як на мене 45-46 - на кінець року, ці мінімум, який має бути
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Shaman
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Додано: Чет 19 чер, 2025 11:34
Investor_K написав:
Хто посадив?
рептілоїди
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Shaman
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Додано: Чет 19 чер, 2025 11:53
На мой взгляд, дефолта не будет.
Предполагаю - рост доллара США по отношению к евро, фунту, франку в ближайшие 2-3 недели.
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Victor8
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Додано: Чет 19 чер, 2025 13:19
anduzenko написав:
А на акции ты не смотри, они к федеральному бюджету отношения не имеют.
А при чём тут федеральный бюджет? Статья же обсуждается. "Найбільші інвестори (так звані інституціонали. — Ред.) рекордними темпами продають американські акції" - это из неё. Если от такого предложения смотреть не на акции, то куда?
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moveton
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