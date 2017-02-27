Шо, обойдётся без традиционного ежегодного упражнения объявить дефолт и задержать выплаты американским бюджетникам до очередного поднятия порога госдолга? Не очевидно. Во всяком случае, пока этот порог ещё существует. Но может и не будет.
Victor8 написав:Предполагаю - рост доллара США по отношению к евро, фунту, франку в ближайшие 2-3 недели.
С периодичностью в пару месяцев на ветке возникает обсуждение какого-нибудь дефолта. При этом, дефолт воспринимается как какая-то катастрофа, чуть ли не конец света. Попробую в двух словах объяснить, что такое дефолт:
Легли Абрам и Сара спать. Час ночи, а абрам все ворочается. - Абрам че тебе не спится? - Да понемаешь Сара, я Мойше со второва этажа сотню баксов уже год как должен. Та выходит на балкон и орет: - Мойша, тебе мой Абрам сотню баксов должен? Тот: - Да, должен. - Таки он их тебе не отдаст! Возвращается к мужу в постель и говорит: - Спи Абрам спокойно, пусть он теперь поворочается!
Лично я, даже теоретически, не представляю, что США объявят дефолт. IMHO. Следует вернуться к терминологии, чтобы это понять.
Дефолт – это ситуация, когда должник не в состоянии выполнить свои долговые обязательства, то есть не может вовремя и в полном объеме выплатить проценты или основную сумму долга по кредитам или облигациям. Проще говоря, это неспособность заемщика погасить долг. Дефолт может объявляться как частными лицами и компаниями, так и государствами.
Victor8 написав:Лично я, даже теоретически, не представляю, что США объявят дефолт. IMHO. Следует вернуться к терминологии, чтобы это понять.
Дефолт – это ситуация, когда должник не в состоянии выполнить свои долговые обязательства, то есть не может вовремя и в полном объеме выплатить проценты или основную сумму долга по кредитам или облигациям. Проще говоря, это неспособность заемщика погасить долг. Дефолт может объявляться как частными лицами и компаниями, так и государствами.
Не только по кредитам или облигациям. По всяким разным обязательствам. В этом плане дефолт у Госказначейства США происходит последнее время примерно каждый год. И тогда, в отличие от Украины, они официально (это не секрет, но не считается хайпом, поэтому об этом не трубят из каждого утюга) перестают платить зарплаты своим бюджетникам, направляя все текущие поступления на оплаты по бондам. Потом Конгресс каждый раз увеличивал предельный размер госдолга, Госказначейство продавало ещё бондов и всё условно налаживалось на годик. По бондам да, пока до дефолта не доходило и вряд ли дойдёт, пока есть желающие покупать.
ihorsic написав:Курс потихеньку наближається до 42 і це в літній період. Де ж зупинка? На 45 чи хто як вважає.
питання треба ставити по іншому - вже пройшло майже півроку, а курс досі 41,5-42... як на мене 45-46 - на кінець року, ці мінімум, який має бути
45-46 дійсно виглядає найбільш ймовірним сценарієм. і саме тому його не буде )) альтернатив небагато (якщо без апокаліпсису): тримати зубами +-42, і резерви це поки що дозволяють. або переходити в діапазон 50-60, але тоді потужні рейтинги можуть стати менш потужними )) тому імхо будуть діяти як янук_овоч - тримати зубами.