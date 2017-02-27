RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11908119091191011911
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 20:03

  moveton написав:А откуда дровишки, что курс кто-то держит?

наприклад звідси:
https://bank.gov.ua/ua/markets/currency-interventions

соррі але ви своїм питанням прямо з луни звалились, як лунтік ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 396
З нами з: 21.05.23
Подякував: 35 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 20:08

  sergey_stasyuk555 написав:
  moveton написав:А откуда дровишки, что курс кто-то держит?

наприклад звідси:
https://bank.gov.ua/ua/markets/currency-interventions

соррі але ви своїм питанням прямо з луни звалились, як лунтік ))

И всё таки? Я вижу там график продаж валюты от НБУ. Где на нём написано, что эти продажи делаются для того, чтобы держать курс? Или как именно его держат и опять же где это написано на той страничке? Пока вижу что с Луны тут свалился тот, кто на неё улетел до ноября 2023 года. До этой даты действительно держали.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5650
З нами з: 23.03.18
Подякував: 62 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 20:11

  moveton написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  moveton написав:А откуда дровишки, что курс кто-то держит?

наприклад звідси:
https://bank.gov.ua/ua/markets/currency-interventions

соррі але ви своїм питанням прямо з луни звалились, як лунтік ))

И всё таки? Я вижу там график продаж валюты от НБУ. Где на нём написано, что эти продажи делаются для того, чтобы держать курс? Или как именно его держат и опять же где это написано на той страничке? Пока вижу что с Луны тут свалился тот, кто на неё улетел до ноября 2023 года. До этой даты действительно держали.


елементарні ази пояснювати не маю часу і бажання.
спробуй сам трохи пошевелити "ізвілінами" і здогадатись чому тимчасово ростуть резерви.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 396
З нами з: 21.05.23
Подякував: 35 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 20:20

  sergey_stasyuk555 написав:елементарні ази пояснювати не маю часу і бажання.

Иными словами: "Я тут ляпнул, но обосновывать не хочу". Бога ради. Да, Луна сделана из зелёного сыра и американцы на ней не были. Это "елементарні ази, які пояснювати не маю часу і бажання".
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5650
З нами з: 23.03.18
Подякував: 62 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 20:46

  moveton написав:
  sergey_stasyuk555 написав:елементарні ази пояснювати не маю часу і бажання.

Иными словами: "Я тут ляпнул, но обосновывать не хочу". Бога ради. Да, Луна сделана из зелёного сыра и американцы на ней не были. Это "елементарні ази, які пояснювати не маю часу і бажання".

шевелити мізками значить не хочеш? ))
Тоді я скажу свою думку.
Резерви тимчасово ростуть через те, що:
після фактичного припинення американської допомоги (останній оголошений пакет був 9 січня, далі довозили переважно те що ще байден профінансував, нових пакетів НУЛЬ і не очікується) -
європейські партнери були трохи шоковані і СУТТЄВО збільшили фінансування.
Ця допомога надається переважно грошима, бо ті хто гроші надає ПРОСТО НЕ МАЮТЬ ЗБРОЇ в таких кількостях, тобто залишок у нас тупо "скирдується", бо зелені неспроможні організувати те ж виробництво снарядів або хоча б патронів.
Потім європейці просто скажуть ми помогли як могли, ви самі "проєбалі".
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 396
З нами з: 21.05.23
Подякував: 35 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 21:07

  sergey_stasyuk555 написав:європейські партнери були трохи шоковані і СУТТЄВО збільшили фінансування.
Ця допомога надається переважно грошима, бо ті хто гроші надає ПРОСТО НЕ МАЮТЬ ЗБРОЇ в таких кількостях, тобто залишок у нас тупо "скирдується", бо зелені неспроможні організувати те ж виробництво снарядів або хоча б патронів.
Потім європейці просто скажуть ми помогли як могли, ви самі "проєбалі".

Я по графику резервов не вижу, чтобы в них особенно скирдовали. Но, допустим, более знающие люди видят лучше. При чём тут удержание курса? Его скирдование валюты в резервы держит? Какой механизм связи?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5650
З нами з: 23.03.18
Подякував: 62 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 22:46

  moveton написав:Я по графику резервов не вижу, чтобы в них особенно скирдовали. Но, допустим, более знающие люди видят лучше. При чём тут удержание курса? Его скирдование валюты в резервы держит? Какой механизм связи?

ну якщо тобі виділення тільки європою 20 млрд євро за два місяці - до удєржанія курса "нєпрічьом", то далі не бачу сенсу писати якісь букви "невміючим читать".

Європа виділила Україні €10,4 млрд військової допомоги і €9,8 млрд гуманітарної та фінансової за березень-квітень 2025-го, що стало найбільшою двомісячною сумою з початку великої війни. Водночас США не виділили жодної нової допомоги за цей час.

https://thepage.ua/ua/news/yevropa-zbil ... hlo-u-2025

спробуй замість генерації безглуздих питань напружити мозок.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 396
З нами з: 21.05.23
Подякував: 35 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 23:31

Ну що там доллар?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10323
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 913 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11908119091191011911
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3612, 3613, 3614
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
36138 37736803
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 чер, 2025 04:45
Козак-характерник
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 212, 213, 214
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2132 13486809
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 тра, 2025 15:19
profan
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23428250
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8829)
19.06.2025 23:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.