соррі але ви своїм питанням прямо з луни звалились, як лунтік ))
И всё таки? Я вижу там график продаж валюты от НБУ. Где на нём написано, что эти продажи делаются для того, чтобы держать курс? Или как именно его держат и опять же где это написано на той страничке? Пока вижу что с Луны тут свалился тот, кто на неё улетел до ноября 2023 года. До этой даты действительно держали.
соррі але ви своїм питанням прямо з луни звалились, як лунтік ))
И всё таки? Я вижу там график продаж валюты от НБУ. Где на нём написано, что эти продажи делаются для того, чтобы держать курс? Или как именно его держат и опять же где это написано на той страничке? Пока вижу что с Луны тут свалился тот, кто на неё улетел до ноября 2023 года. До этой даты действительно держали.
елементарні ази пояснювати не маю часу і бажання. спробуй сам трохи пошевелити "ізвілінами" і здогадатись чому тимчасово ростуть резерви.
sergey_stasyuk555 написав:елементарні ази пояснювати не маю часу і бажання.
Иными словами: "Я тут ляпнул, но обосновывать не хочу". Бога ради. Да, Луна сделана из зелёного сыра и американцы на ней не были. Это "елементарні ази, які пояснювати не маю часу і бажання".
шевелити мізками значить не хочеш? )) Тоді я скажу свою думку. Резерви тимчасово ростуть через те, що: після фактичного припинення американської допомоги (останній оголошений пакет був 9 січня, далі довозили переважно те що ще байден профінансував, нових пакетів НУЛЬ і не очікується) - європейські партнери були трохи шоковані і СУТТЄВО збільшили фінансування. Ця допомога надається переважно грошима, бо ті хто гроші надає ПРОСТО НЕ МАЮТЬ ЗБРОЇ в таких кількостях, тобто залишок у нас тупо "скирдується", бо зелені неспроможні організувати те ж виробництво снарядів або хоча б патронів. Потім європейці просто скажуть ми помогли як могли, ви самі "проєбалі".
sergey_stasyuk555 написав:європейські партнери були трохи шоковані і СУТТЄВО збільшили фінансування. Ця допомога надається переважно грошима, бо ті хто гроші надає ПРОСТО НЕ МАЮТЬ ЗБРОЇ в таких кількостях, тобто залишок у нас тупо "скирдується", бо зелені неспроможні організувати те ж виробництво снарядів або хоча б патронів. Потім європейці просто скажуть ми помогли як могли, ви самі "проєбалі".
Я по графику резервов не вижу, чтобы в них особенно скирдовали. Но, допустим, более знающие люди видят лучше. При чём тут удержание курса? Его скирдование валюты в резервы держит? Какой механизм связи?
moveton написав:Я по графику резервов не вижу, чтобы в них особенно скирдовали. Но, допустим, более знающие люди видят лучше. При чём тут удержание курса? Его скирдование валюты в резервы держит? Какой механизм связи?
ну якщо тобі виділення тільки європою 20 млрд євро за два місяці - до удєржанія курса "нєпрічьом", то далі не бачу сенсу писати якісь букви "невміючим читать".
Європа виділила Україні €10,4 млрд військової допомоги і €9,8 млрд гуманітарної та фінансової за березень-квітень 2025-го, що стало найбільшою двомісячною сумою з початку великої війни. Водночас США не виділили жодної нової допомоги за цей час.