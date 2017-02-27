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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11909119101191111912
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 14:56

  greenozon написав:
  sergey_sryvkin написав:Що за стрибки після 16:00 ?..



квантовий мабуть
в головному документі країни закладено 45 - може згадали? :mrgreen:

Може просто казна гривню вкинула?
За попередні два дні багато надходжень по боргам бюджетників
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 15:54

На чём евро так подорожал???
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 17:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:Згідно "безбитковості" ОВДП, на кінець травня оцінка була ПА45, і ПА49 на кінець року.
Ніхто не знає майбутнього, навіть Пишний

А якщо рахувати беззбитковість через євро?
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 18:24

  Ой+ написав:
  flyman написав:Згідно "безбитковості" ОВДП, на кінець травня оцінка була ПА45, і ПА49 на кінець року.
Ніхто не знає майбутнього, навіть Пишний

А якщо рахувати беззбитковість через євро?

А цього навіть Крістін Лагард не знає 😃
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:27

  Vadim_ написав:На чём евро так подорожал???

На блумберге
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