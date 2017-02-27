|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 чер, 2025 14:56
greenozon написав: sergey_sryvkin написав:
Що за стрибки після 16:00 ?..
квантовий мабуть
в головному документі країни закладено 45 - може згадали?
Може просто казна гривню вкинула?
За попередні два дні багато надходжень по боргам бюджетників
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 2285
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 666 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 20 чер, 2025 15:54
На чём евро так подорожал???
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3840
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 618 раз.
- Подякували: 505 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 чер, 2025 17:55
flyman написав:
Згідно "безбитковості" ОВДП, на кінець травня оцінка була ПА45, і ПА49 на кінець року.
Ніхто не знає майбутнього, навіть Пишний
А якщо рахувати беззбитковість через євро?
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6978
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1109 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 20 чер, 2025 18:24
Ой+ написав: flyman написав:
Згідно "безбитковості" ОВДП, на кінець травня оцінка була ПА45, і ПА49 на кінець року.
Ніхто не знає майбутнього, навіть Пишний
А якщо рахувати беззбитковість через євро?
А цього навіть Крістін Лагард не знає 😃
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1410
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:27
Vadim_ написав:
На чём евро так подорожал???
На блумберге
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10325
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 913 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|36138
|37740073
|
|
|2132
|13488208
|
|
|7978
|23430159
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|