Може просто казна гривню вкинула?
За попередні два дні багато надходжень по боргам бюджетників
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 чер, 2025 14:56
Додано: П'ят 20 чер, 2025 17:55
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 20 чер, 2025 18:24
Додано: Суб 21 чер, 2025 16:40
єври:
дата курсНБУ таєм.План тП-НБУ
01.01.24 41,9960 41,9960 0,000 0,00%
01.07.24 43,2658 44,9385 1,673 3,72%
01.01.25 43,6855 48,1229 4,437 9,22%
01.07.25 50,2905 50,2905 0,000 0,00%
01.01.26 53,3562 53,3562 0,000 0,00%
01.07.26 56,5541 56,5541 0,000 0,00%
01.01.27 60,0016 60,0016 0,000 0,00%
01.07.27 63,5978 63,5978 0,000 0,00%
01.01.28 67,4747 67,4747 0,000 0,00%
01.07.28 71,5418 71,5418 0,000 0,00%
01.01.29 75,9029 75,9029 0,000 0,00%
01.07.29 80,4522 80,4522 0,000 0,00%
01.01.30 85,3564 85,3564 0,000 0,00%
і отут докладніше: viewtopic.php?p=5846334#p5846334
а от у долярів на днях рекорд відставання від гривні був:
16.06.25 41,4466 45,0583 3,612 8,02%
вони аж злякались і прискорились. 😁
Додано: Суб 21 чер, 2025 17:03
я вже декілька разів описував, як рухається валюта, але таке враження, що не всі читають.
ще раз. Мінфін розпродає допомогу миттєво - просто обмінює валюту на гривну з НБУ, на міжбанку ця операція не проходить. потім, оскільки у нас на міжбанку постійний дефіцит - то НБУ продає валюту в межах дефіциту. оскільки дефіцит десь 50% - то курс буде саме такий, який виставляє НБУ. тому так, коректно сказати, що курс керований НБУ. не тримає зубами, але вважає за потрібне утримувати курс на цьому рівні - 41,5-42.
мало б сенс девальвувати гривню хоча б на 1 гривню в квартал - можливо потім надолужить під кінець року...
Додано: Суб 21 чер, 2025 17:09
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Шамане, не треба нічого девальвувати. У мене гривневі депозити. Я не для того важко працюю в 78 років, щоб девал усе зів
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