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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11909119101191111912
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 14:56

  greenozon написав:
  sergey_sryvkin написав:Що за стрибки після 16:00 ?..



квантовий мабуть
в головному документі країни закладено 45 - може згадали? :mrgreen:

Може просто казна гривню вкинула?
За попередні два дні багато надходжень по боргам бюджетників
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 15:54

На чём евро так подорожал???
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 17:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:Згідно "безбитковості" ОВДП, на кінець травня оцінка була ПА45, і ПА49 на кінець року.
Ніхто не знає майбутнього, навіть Пишний

А якщо рахувати беззбитковість через євро?
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 18:24

  Ой+ написав:
  flyman написав:Згідно "безбитковості" ОВДП, на кінець травня оцінка була ПА45, і ПА49 на кінець року.
Ніхто не знає майбутнього, навіть Пишний

А якщо рахувати беззбитковість через євро?

А цього навіть Крістін Лагард не знає 😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:27

  Vadim_ написав:На чём евро так подорожал???

На блумберге
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 16:40

  Ой+ написав:
  flyman написав:Згідно "безбитковості" ОВДП, на кінець травня оцінка була ПА45, і ПА49 на кінець року.
Ніхто не знає майбутнього, навіть Пишний

А якщо рахувати беззбитковість через євро?





єври:

дата курсНБУ таєм.План тП-НБУ
01.01.24 41,9960 41,9960 0,000 0,00%
01.07.24 43,2658 44,9385 1,673 3,72%
01.01.25 43,6855 48,1229 4,437 9,22%
01.07.25 50,2905 50,2905 0,000 0,00%
01.01.26 53,3562 53,3562 0,000 0,00%
01.07.26 56,5541 56,5541 0,000 0,00%
01.01.27 60,0016 60,0016 0,000 0,00%
01.07.27 63,5978 63,5978 0,000 0,00%
01.01.28 67,4747 67,4747 0,000 0,00%
01.07.28 71,5418 71,5418 0,000 0,00%
01.01.29 75,9029 75,9029 0,000 0,00%
01.07.29 80,4522 80,4522 0,000 0,00%
01.01.30 85,3564 85,3564 0,000 0,00%

і отут докладніше: viewtopic.php?p=5846334#p5846334

  Bobua написав:Порахував таки таблицю і для євр.
17,6%-3% у 2024
і 15,5%-3% у 2025

Увесь 2024 овдп€ йшли більш-менш на рівні з гривневими.
Систематично відставати почали у жовтні.
Дуже відставали у листопаді-березні (пікові точки нижче):

дата курсНБУ таєм.План тП-НБУ і у %

30.10.24 44,6074 47,0080 2,401 5,11%

25.11.24 42,9927 47,4650 4,472 9,42%

29.12.24 43,5122 48,0693 4,557 9,48%

14.01.25 43,1273 48,2314 5,104 10,58%

11.02.25 42,8955 48,4490 5,554 11,46% 1,0313



дата курсНБУ таєм.План тП-НБУ і у % €/$

01.03.25 43,4942 48,5895 5,095 10,49% 1,0477
02.03.25 43,4942 48,6051 5,111 10,52% 1,0477
03.03.25 43,1134 48,6051 5,492 11,30% 1,0406
04.03.25 43,5417 48,6207 5,079 10,45% 1,0469
05.03.25 43,8775 48,6207 4,743 9,76% 1,0553
06.03.25 44,2493 48,6364 4,387 9,02% 1,0697
07.03.25 44,5596 48,6364 4,077 8,38% 1,0796
08.03.25 44,5596 48,6520 4,092 8,41% 1,0796
09.03.25 44,5596 48,6520 4,092 8,41% 1,0796
10.03.25 44,7281 48,6677 3,940 8,09% 1,0853
11.03.25 44,7716 48,6677 3,896 8,01% 1,0844
12.03.25 45,2141 48,6833 3,469 7,13% 1,0918
13.03.25 45,1644 48,6833 3,519 7,23% 1,0881
14.03.25 45,0007 48,6990 3,698 7,59% 1,0836
15.03.25 45,0007 48,6990 3,698 7,59% 1,0836
16.03.25 45,0007 48,7146 3,714 7,62% 1,0836
17.03.25 45,2291 48,7146 3,486 7,16% 1,0896
18.03.25 45,1649 48,7303 3,565 7,32% 1,0899
19.03.25 45,3483 48,7303 3,382 6,94% 1,0910
20.03.25 45,3229 48,7460 3,423 7,02% 1,0902
21.03.25 45,0014 48,7460 3,745 7,68% 1,0833
22.03.25 45,0014 48,7617 3,760 7,71% 1,0833
23.03.25 45,0014 48,7617 3,760 7,71% 1,0833
24.03.25 44,9807 48,7773 3,797 7,78% 1,0831
25.03.25 45,0886 48,7773 3,689 7,56% 1,0827
26.03.25 45,1389 48,7930 3,654 7,49% 1,0826
27.03.25 44,8230 48,7930 3,970 8,14% 1,0784
28.03.25 44,7471 48,8087 4,062 8,32% 1,0786
29.03.25 44,7471 48,8087 4,062 8,32% 1,0786
30.03.25 44,7471 48,8244 4,077 8,35% 1,0786
31.03.25 44,7472 48,8244 4,077 8,35% 1,0788

01.04.25 44,8278 48,8401 4,012 8,22% 1,0822
02.04.25 44,6084 48,8558 4,247 8,69% 1,0782
03.04.25 44,6339 48,8715 4,238 8,67% 1,0803
04.04.25 45,8531 48,8873 3,034 6,21% 1,1091
05.04.25 45,8531 48,9030 3,050 6,24% 1,1091
06.04.25 45,8531 48,9187 3,066 6,27% 1,1091
07.04.25 45,5524 48,9345 3,382 6,91% 1,1058
08.04.25 45,0532 48,9502 3,897 7,96% 1,0967
09.04.25 45,0258 48,9659 3,940 8,05% 1,0935
10.04.25 45,5471 48,9817 3,435 7,01% 1,1035
11.04.25 45,8415 48,9974 3,156 6,44% 1,1072
12.04.25 45,8415 49,0132 3,172 6,47% 1,1072
13.04.25 45,8415 49,0290 3,187 6,50% 1,1072
14.04.25 46,9153 49,0447 2,129 4,34% 1,1336

Але нині у власників овдп€ -- нарешті свято. 🤗
(хоч хтось подякував дідусю Трампу? 🤔)
Принаймні якщо порівнювати з овдп$.
Але і власники овдп₴ вже може трошки напружились. Або ні. Вони і досі у виграші на 2 гривні...






а от у долярів на днях рекорд відставання від гривні був:
16.06.25 41,4466 45,0583 3,612 8,02%
вони аж злякались і прискорились. 😁
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 17:03

  moveton написав:
  sergey_stasyuk555 написав:тримати зубами +-42, і резерви це поки що дозволяють.

А откуда дровишки, что курс кто-то держит? Судя по https://bank.gov.ua/ua/markets/internat ... o/dynamics Минфин и с текущим не успевает валютные поступления распродавать.

я вже декілька разів описував, як рухається валюта, але таке враження, що не всі читають.

ще раз. Мінфін розпродає допомогу миттєво - просто обмінює валюту на гривну з НБУ, на міжбанку ця операція не проходить. потім, оскільки у нас на міжбанку постійний дефіцит - то НБУ продає валюту в межах дефіциту. оскільки дефіцит десь 50% - то курс буде саме такий, який виставляє НБУ. тому так, коректно сказати, що курс керований НБУ. не тримає зубами, але вважає за потрібне утримувати курс на цьому рівні - 41,5-42.

мало б сенс девальвувати гривню хоча б на 1 гривню в квартал - можливо потім надолужить під кінець року...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 17:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Шамане, не треба нічого девальвувати. У мене гривневі депозити. Я не для того важко працюю в 78 років, щоб девал усе зів
Investor_K
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