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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11910119111191211913
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 18:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:тому так, коректно сказати, що курс керований НБУ. не тримає зубами, але вважає за потрібне утримувати курс на цьому рівні - 41,5-42.

Это всё понятно, но я смотрю несколько шире (или может с другой стороны). Как уже посмотрели на резервы, они держатся приблизительно на том же уровне. Получается, что пусть и с посредником в виде НБУ, но валюты продаётся примерно столько же, сколько поступает. И чем это тогда не рыночный экономически обоснованный курс? Вкупе с продажами НБУ разве дефицит валюты на рынке есть? Вроде, все покупают сколько хотят.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 18:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

У мене індекс снікерса ,( а не бігмака) на почтку війни снікерс з 3х шматків був в районі 38 до 42 і досить довго так тримавс зараз 63 ((( от вам і реальна інфляція
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:33

  yama написав:У мене індекс снікерса ,( а не бігмака) на почтку війни снікерс з 3х шматків був в районі 38 до 42 і досить довго так тримавс зараз 63 ((( от вам і реальна інфляція

С той потребительской корзиной, по которой определяется официальная инфляция, прожить, конечно, трудно. Но питаться одними сникерсами и одеваться в обертки от них - это вообще за гранью добра и зла, хоть и по-богатому 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:37

  moveton написав:
  Shaman написав:тому так, коректно сказати, що курс керований НБУ. не тримає зубами, але вважає за потрібне утримувати курс на цьому рівні - 41,5-42.

Это всё понятно, но я смотрю несколько шире (или может с другой стороны). Как уже посмотрели на резервы, они держатся приблизительно на том же уровне. Получается, что пусть и с посредником в виде НБУ, но валюты продаётся примерно столько же, сколько поступает. И чем это тогда не рыночный экономически обоснованный курс? Вкупе с продажами НБУ разве дефицит валюты на рынке есть? Вроде, все покупают сколько хотят.

різниця в тому, що на реальному ринку немає продавця з 50% обсягів. тому всі купують скільки хочуть по курсу, який виставив НБУ. виставить 45 - буде 45. виставить 50 - буде 50. питання лише в тому, як НБУ визначає, що виставити...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:питання лише в тому, як НБУ визначає, що виставити...
він працює як балансуючий груз: не дає курсу занадто швидко змінюватись. Чим більший ріст курсу - тим більше продає НБУ, поки не гасить весь попит.
От те, що НБУ сприяє "інсайдерській торгівлі" в мене довести ніяк не вдалось
Дюрі-бачі
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