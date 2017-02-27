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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11910119111191211913
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 18:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:тому так, коректно сказати, що курс керований НБУ. не тримає зубами, але вважає за потрібне утримувати курс на цьому рівні - 41,5-42.

Это всё понятно, но я смотрю несколько шире (или может с другой стороны). Как уже посмотрели на резервы, они держатся приблизительно на том же уровне. Получается, что пусть и с посредником в виде НБУ, но валюты продаётся примерно столько же, сколько поступает. И чем это тогда не рыночный экономически обоснованный курс? Вкупе с продажами НБУ разве дефицит валюты на рынке есть? Вроде, все покупают сколько хотят.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 18:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

У мене індекс снікерса ,( а не бігмака) на почтку війни снікерс з 3х шматків був в районі 38 до 42 і досить довго так тримавс зараз 63 ((( от вам і реальна інфляція
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:33

  yama написав:У мене індекс снікерса ,( а не бігмака) на почтку війни снікерс з 3х шматків був в районі 38 до 42 і досить довго так тримавс зараз 63 ((( от вам і реальна інфляція

С той потребительской корзиной, по которой определяется официальная инфляция, прожить, конечно, трудно. Но питаться одними сникерсами и одеваться в обертки от них - это вообще за гранью добра и зла, хоть и по-богатому 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:37

  moveton написав:
  Shaman написав:тому так, коректно сказати, що курс керований НБУ. не тримає зубами, але вважає за потрібне утримувати курс на цьому рівні - 41,5-42.

Это всё понятно, но я смотрю несколько шире (или может с другой стороны). Как уже посмотрели на резервы, они держатся приблизительно на том же уровне. Получается, что пусть и с посредником в виде НБУ, но валюты продаётся примерно столько же, сколько поступает. И чем это тогда не рыночный экономически обоснованный курс? Вкупе с продажами НБУ разве дефицит валюты на рынке есть? Вроде, все покупают сколько хотят.

різниця в тому, що на реальному ринку немає продавця з 50% обсягів. тому всі купують скільки хочуть по курсу, який виставив НБУ. виставить 45 - буде 45. виставить 50 - буде 50. питання лише в тому, як НБУ визначає, що виставити...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:питання лише в тому, як НБУ визначає, що виставити...
він працює як балансуючий груз: не дає курсу занадто швидко змінюватись. Чим більший ріст курсу - тим більше продає НБУ, поки не гасить весь попит.
От те, що НБУ сприяє "інсайдерській торгівлі" в мене довести ніяк не вдалось
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:57

  Shaman написав:різниця в тому, що на реальному ринку немає продавця з 50% обсягів. тому всі купують скільки хочуть по курсу, який виставив НБУ. виставить 45 - буде 45. виставить 50 - буде 50. питання лише в тому, як НБУ визначає, що виставити...

А вот тут вопрос насколько спрос не эластичный. Мне больше кажется, что если НБУ вдруг выставит 55, то хотелки прикупить поубавятся. Хотя гривен НБУ может выручит и побольше.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 20:07

moveton ИМХО кілька сотень мільярдів гривень, які лежать на депозитних сертифікатах, це джерело антиеластичного попиту - чим більше ріст курсу - тим більше буде попит.
В гіршому випадку (при постійній і тривалій девальвації) джерелом антиеластичного попиту будуть всі кошти, які лежать на "вільних" рахунках, а це більше 1 трлн. грн.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 20:55

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Шамане, не треба нічого девальвувати. У мене гривневі депозити. Я не для того важко працюю в 78 років, щоб девал усе зів

18% річних депозит та стабільний курс - це економічний "вічний" двигун. в якийсь момент він зупиниться (девальвує)...



А хіба банки і мінфіни не по самі вушка 😳🙀😱 в sp500 і нерухомості Штатів...
Дорожчає, кажуть. 😁


  Дюрі-бачі написав:джерелом антиеластичного попиту будуть всі кошти, які лежать на "вільних" рахунках, а це більше 1 трлн. грн.


Всього 10-20 млрд$?
Тю...
Bobua
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