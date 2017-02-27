Так. Адже жити залишилося не біільше 100-150 років. Треба підготуватис
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 чер, 2025 12:19
Додано: Нед 22 чер, 2025 12:31
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Нед 22 чер, 2025 16:00
На западной в обменке сдать валюту на 1 грн меньше если без их карты какой то. Это так всегда было или новая мутка?
Додано: Нед 22 чер, 2025 17:19
НЕ "гробовые", а пенсионные накопления: неизвестно сколько получится прожить в наших реалиях после достижения пенсионного возраста/выхода на пенсию (если получится), сколько может понадобиться на жизнь и "бесплатную" медицину (а в старости - болеют чаще и серьезнее) И НЕ рассчитывая на что-нить от гос-ва/ПФ!
И чтобы: важко НЕ працювати в 78 (!!!) років".
А похоронить - будет кому, Мир - не без добрых людей (родственников)!
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