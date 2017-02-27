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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11911119121191311914
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 12:19

  flyman написав:
  Investor_K написав:Шамане, не треба нічого девальвувати. У мене гривневі депозити. Я не для того важко працюю в 78 років, щоб девал усе зів

збираєте "гробові"?

Так. Адже жити залишилося не біільше 100-150 років. Треба підготуватис
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 12:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

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  Investor_K написав:Я не для того важко працюю в 78 років, щоб девал усе зів
Так. Адже жити залишилося не біільше 100-150 років. Треба підготуватис

Всі ці цифри в людських роках, чи пандячих?
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 16:00

На западной в обменке сдать валюту на 1 грн меньше если без их карты какой то. Это так всегда было или новая мутка?
timbraidmail
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:19

  flyman написав:
  Investor_K написав:Шамане, не треба нічого девальвувати. У мене гривневі депозити. Я не для того важко працюю в 78 років, щоб девал усе зів

збираєте "гробові"?


НЕ "гробовые", а пенсионные накопления: неизвестно сколько получится прожить в наших реалиях после достижения пенсионного возраста/выхода на пенсию (если получится), сколько может понадобиться на жизнь и "бесплатную" медицину (а в старости - болеют чаще и серьезнее) И НЕ рассчитывая на что-нить от гос-ва/ПФ!
И чтобы: важко НЕ працювати в 78 (!!!) років".
А похоронить - будет кому, Мир - не без добрых людей (родственников)!
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