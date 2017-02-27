Investor_K написав:Шамане, не треба нічого девальвувати. У мене гривневі депозити. Я не для того важко працюю в 78 років, щоб девал усе зів
збираєте "гробові"?
НЕ "гробовые", а пенсионные накопления: неизвестно сколько получится прожить в наших реалиях после достижения пенсионного возраста/выхода на пенсию (если получится), сколько может понадобиться на жизнь и "бесплатную" медицину (а в старости - болеют чаще и серьезнее) И НЕ рассчитывая на что-нить от гос-ва/ПФ! Как сказал герой Михаила Булгакова: "человек - смертен и притом внезапно" (не претендуя на дословность цитаты). И чтобы: важко НЕ працювати в 78 (!!!) років". А похоронить - будет кому, Мир - не без добрых людей (родственников)!
yama написав:У мене індекс снікерса ,( а не бігмака) на почтку війни снікерс з 3х шматків був в районі 38 до 42 і досить довго так тримавс зараз 63 ((( от вам і реальна інфляція
С той потребительской корзиной, по которой определяется официальная инфляция, прожить, конечно, трудно. Но питаться одними сникерсами и одеваться в обертки от них - это вообще за гранью добра и зла, хоть и по-богатому 😁
yama, рано на себя руки накладывать, не обязательно брать по 63. Хотя "нормальные пацаны" берут конечно же по 63.