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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11912119131191411915
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 15:49

Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 17:11

  Игорь написав:
  Сибарит написав:
  yama написав:У мене індекс снікерса ,( а не бігмака) на почтку війни снікерс з 3х шматків був в районі 38 до 42 і досить довго так тримавс зараз 63 ((( от вам і реальна інфляція

С той потребительской корзиной, по которой определяется официальная инфляция, прожить, конечно, трудно. Но питаться одними сникерсами и одеваться в обертки от них - это вообще за гранью добра и зла, хоть и по-богатому 😁

yama, рано на себя руки накладывать, не обязательно брать по 63. Хотя "нормальные пацаны" берут конечно же по 63.
Зображення

Yama вочевидь "нормальний пацан" :)
На початку війни той Снікерс в АТБ був по 30 грн, а не по 40 :)
А потім стало по ~40, може в минулому році
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 07:29

Але головне -як вам євро, друзі? Дайош 1,5?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 07:51

  Investor_K написав: Але головне -як вам євро, друзі? Дайош 1,5?

Не кажіть гоп! Давайте для початку 1.2 проб'є
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 08:50

ihorsic
В Ірані мир, долар поверне позиції.
Жижа вже посипалась.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 09:29

  Hotab написав:ihorsic
В Ірані мир, долар поверне позиції.
Жижа вже посипалась.

Жижа буде дешевше
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 10:09

  Игорь написав:
  Сибарит написав:
  yama написав:У мене індекс снікерса ,( а не бігмака) на почтку війни снікерс з 3х шматків був в районі 38 до 42 і досить довго так тримавс зараз 63 ((( от вам і реальна інфляція

С той потребительской корзиной, по которой определяется официальная инфляция, прожить, конечно, трудно. Но питаться одними сникерсами и одеваться в обертки от них - это вообще за гранью добра и зла, хоть и по-богатому 😁

yama, рано на себя руки накладывать, не обязательно брать по 63. Хотя "нормальные пацаны" берут конечно же по 63.
Зображення

як как метеоролог сравниваю в одном и том же магазине сейчас и три года назад. Если поехать в другой магазин \ в другой город или вообще на оптовую базу и купить ящик то можно кончено и дешевле найти .
  sergey_sryvkin написав:Yama вочевидь "нормальний пацан" :)
На початку війни той Снікерс в АТБ був по 30 грн, а не по 40 :)
А потім стало по ~40, може в минулому році
пол часа ехать в АТБ и еще пол часа назад за сникерсом ? ок учту
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 10:14

  Ірина_ написав:


продуктова інфляція 20%, Нацбанк прогріває курсову рокєту, чекаєм урожай, епосі зубожіння - ні
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 16:16

  yama написав:
  sergey_sryvkin написав:Yama вочевидь "нормальний пацан" :)
На початку війни той Снікерс в АТБ був по 30 грн, а не по 40 :)
А потім стало по ~40, може в минулому році
пол часа ехать в АТБ и еще пол часа назад за сникерсом ? ок учту

Та не в тому ж справа :)
Але ж, якщо від вас до АТБ треба півгодини ЇХАТИ, то той ваш магазин, мабуть, взагалі не показник і там ціни можуть бути будь які (не відповідні загальним)
В АТБ ріст +30%, а у вас +50%...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 16:25

Сьогодні на МБ $/₴ плюхнувся аж на 19к до 41,73, банківський е-обмін послідував до -15к, вуличний опт неохоче, але теж потроху сповзає після сплеску з 18.6.

18.6 було крупне погашення ОВДП, дехто, можливо й банки, планували літню покупку валюти з цього погашення. Можливо, ще якийсь держ.викид ₴ був?
+ курс є/$ просідав у цей перірд, тепер повернувся.
Що ще?
Що думаєте?
Visky
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