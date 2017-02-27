yama написав:У мене індекс снікерса ,( а не бігмака) на почтку війни снікерс з 3х шматків був в районі 38 до 42 і досить довго так тримавс зараз 63 ((( от вам і реальна інфляція
С той потребительской корзиной, по которой определяется официальная инфляция, прожить, конечно, трудно. Но питаться одними сникерсами и одеваться в обертки от них - это вообще за гранью добра и зла, хоть и по-богатому 😁
yama, рано на себя руки накладывать, не обязательно брать по 63. Хотя "нормальные пацаны" берут конечно же по 63.
Yama вочевидь "нормальний пацан" На початку війни той Снікерс в АТБ був по 30 грн, а не по 40 А потім стало по ~40, може в минулому році
yama написав:У мене індекс снікерса ,( а не бігмака) на почтку війни снікерс з 3х шматків був в районі 38 до 42 і досить довго так тримавс зараз 63 ((( от вам і реальна інфляція
С той потребительской корзиной, по которой определяется официальная инфляция, прожить, конечно, трудно. Но питаться одними сникерсами и одеваться в обертки от них - это вообще за гранью добра и зла, хоть и по-богатому 😁
yama, рано на себя руки накладывать, не обязательно брать по 63. Хотя "нормальные пацаны" берут конечно же по 63.
як как метеоролог сравниваю в одном и том же магазине сейчас и три года назад. Если поехать в другой магазин \ в другой город или вообще на оптовую базу и купить ящик то можно кончено и дешевле найти .
sergey_sryvkin написав:Yama вочевидь "нормальний пацан" На початку війни той Снікерс в АТБ був по 30 грн, а не по 40 А потім стало по ~40, може в минулому році
пол часа ехать в АТБ и еще пол часа назад за сникерсом ? ок учту
sergey_sryvkin написав:Yama вочевидь "нормальний пацан" На початку війни той Снікерс в АТБ був по 30 грн, а не по 40 А потім стало по ~40, може в минулому році
пол часа ехать в АТБ и еще пол часа назад за сникерсом ? ок учту
Та не в тому ж справа Але ж, якщо від вас до АТБ треба півгодини ЇХАТИ, то той ваш магазин, мабуть, взагалі не показник і там ціни можуть бути будь які (не відповідні загальним) В АТБ ріст +30%, а у вас +50%...
Сьогодні на МБ $/₴ плюхнувся аж на 19к до 41,73, банківський е-обмін послідував до -15к, вуличний опт неохоче, але теж потроху сповзає після сплеску з 18.6.
18.6 було крупне погашення ОВДП, дехто, можливо й банки, планували літню покупку валюти з цього погашення. Можливо, ще якийсь держ.викид ₴ був? + курс є/$ просідав у цей перірд, тепер повернувся. Що ще? Що думаєте?