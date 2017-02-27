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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 чер, 2025 12:45
ihorsic написав:
Як виглядає олень який взяв в понеділок долар на максимумі? Це Я!
оленем будеш якщо його продаси передчасно, історично курс долара відносно гривні росте постійно, хоча бувають відкати
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flyman
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