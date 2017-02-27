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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11914119151191611917
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 12:45

  ihorsic написав:Як виглядає олень який взяв в понеділок долар на максимумі? Це Я!

оленем будеш якщо його продаси передчасно, історично курс долара відносно гривні росте постійно, хоча бувають відкати
flyman
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