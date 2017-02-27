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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11915119161191711918

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 4.6 5 9
40,00-40,50
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0
41,00-41,50
11%
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41,50-42,00
22%
2
42,00-42,50
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6
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
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45,50-46,00
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Більше 46,00
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Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 16:39

Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 12:12

  unicdima написав:які прогнози по євро? Бо треба буде :D

По факту сегодня уже 1,18.
Не понимаю, на чем такой рост евро к доллару США...
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 12:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:Не понимаю, на чем такой рост евро к доллару США...

Трамп ніяк не заспокоїться і хоче воювати із союзниками (Канадою)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 12:34

  Victor8 написав:
  unicdima написав:які прогнози по євро? Бо треба буде :D

По факту сегодня уже 1,18.
Не понимаю, на чем такой рост евро к доллару США...

Вже дорожче продають.
Вроді і війна з Іраном закінчилася і немає ніяких причин.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 15:14

  unicdima написав:
  Victor8 написав:
  unicdima написав:які прогнози по євро? Бо треба буде :D

По факту сегодня уже 1,18.
Не понимаю, на чем такой рост евро к доллару США...

Вже дорожче продають.
Вроді і війна з Іраном закінчилася і немає ніяких причин.


А ойро все вище... :)
Прикупив трохи вночі по 49.10
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 15:41

  sergey_sryvkin написав:
  unicdima написав:
  Victor8 написав:По факту сегодня уже 1,18.
Не понимаю, на чем такой рост евро к доллару США...

Вже дорожче продають.
Вроді і війна з Іраном закінчилася і немає ніяких причин.


А ойро все вище... :)
Прикупив трохи вночі по 49.10

А если вниз после американских выступлений..
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 15:49

Proofy
Та скоріше б.. 40 перевернув, ще більше ні, а треба на вчора
Hotab
 
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