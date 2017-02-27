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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 чер, 2025 16:39
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Ірина_
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Додано: Вів 01 лип, 2025 12:12
unicdima написав:
які прогнози по євро? Бо треба буде
По факту сегодня уже 1,18.
Не понимаю, на чем такой рост евро к доллару США...
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Victor8
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Додано: Вів 01 лип, 2025 12:16
Victor8 написав:
Не понимаю, на чем такой рост евро к доллару США...
Трамп ніяк не заспокоїться і хоче воювати із союзниками (Канадою)
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 01 лип, 2025 12:34
Victor8 написав: unicdima написав:
які прогнози по євро? Бо треба буде
По факту сегодня уже 1,18.
Не понимаю, на чем такой рост евро к доллару США...
Вже дорожче продають.
Вроді і війна з Іраном закінчилася і немає ніяких причин.
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unicdima
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Додано: Вів 01 лип, 2025 15:14
unicdima написав: Victor8 написав: unicdima написав:
які прогнози по євро? Бо треба буде
По факту сегодня уже 1,18.
Не понимаю, на чем такой рост евро к доллару США...
Вже дорожче продають.
Вроді і війна з Іраном закінчилася і немає ніяких причин.
А ойро все вище...
Прикупив трохи вночі по 49.10
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sergey_sryvkin
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Додано: Вів 01 лип, 2025 15:41
sergey_sryvkin написав: unicdima написав: Victor8 написав:
По факту сегодня уже 1,18.
Не понимаю, на чем такой рост евро к доллару США...
Вже дорожче продають.
Вроді і війна з Іраном закінчилася і немає ніяких причин.
А ойро все вище...
Прикупив трохи вночі по 49.10
А если вниз после американских выступлений..
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Proofy
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Додано: Вів 01 лип, 2025 15:49
Proofy
Та скоріше б.. 40 перевернув, ще більше ні, а треба на вчора
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Hotab
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