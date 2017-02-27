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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 лип, 2025 10:24
Victor8 написав: unicdima написав:
які прогнози по євро? Бо треба буде
По факту сегодня уже 1,18.
Не понимаю, на чем такой рост евро к доллару США...
напевне на балансу попиту та пропозиції.
але на відміну від гривні, цими парами торгують на багатьох площадках - навіть не знаю, чи є десь зібрана в одному місці інфо, чи треба мати доступ до відповідних торгів.
а факторів, які впливають на рішення обміняти валюту - взагалі безліч. до того ж багато операцій не пов'язана з курсовими коливаннями.
тому навіть для гривні визначити один-два фактори, що впливають - це найчастіше завдання, яке не можна виконати. а для євро-долар - це просто розмови
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Додано: Сер 02 лип, 2025 14:43
Victor8 написав: unicdima написав:
які прогнози по євро? Бо треба буде
По факту сегодня уже 1,18.
Не понимаю, на чем такой рост евро к доллару США...
підняття держ боргу на 5 трюлів
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flyman
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Додано: Сер 02 лип, 2025 17:27
flyman написав: Victor8 написав: unicdima написав:
які прогнози по євро? Бо треба буде
По факту сегодня уже 1,18.
Не понимаю, на чем такой рост евро к доллару США...
підняття держ боргу на 5 трюлів
На конец 2024 года государственный долг США, если я не ошибаюсь, составлял 36 триллионов долларов США.
Сейчас что, он уже составляет 41 триллион долларов США?
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Victor8
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Додано: Сер 02 лип, 2025 17:47
Victor8
И продовжує зростати далі.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 20:50
Victor8 написав: flyman написав: Victor8 написав:
По факту сегодня уже 1,18.
Не понимаю, на чем такой рост евро к доллару США...
підняття держ боргу на 5 трюлів
На конец 2024 года государственный долг США, если я не ошибаюсь, составлял 36 триллионов долларов США.
Сейчас что, он уже составляет 41 триллион долларов США?
трохи не так, а так:
36 є, але збираються підняти до 41, аж Маск трігернувся
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flyman
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Додано: Чет 03 лип, 2025 10:04
Доброго ранку шановні колеги. Хто як вважає може варто зараз перекинутись з євро в долари? А то там ЄЦБ занепокоєний зростанням євро і може почати грати на зниження
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ihorsic
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Додано: Чет 03 лип, 2025 10:09
ihorsic написав:
Доброго ранку шановні колеги. Хто як вважає може варто зараз перекинутись з євро в долари? А то там ЄЦБ занепокоєний зростанням євро і може почати грати на зниження
Предлагаете договориться и совместными действиями помочь ЕЦБ?
Боюсь, что наши усилия не будут сколь-нибудь заметны 😁
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Сибарит
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Додано: Чет 03 лип, 2025 10:36
ihorsic написав:
Доброго ранку шановні колеги. Хто як вважає може варто зараз перекинутись з євро в долари? А то там ЄЦБ занепокоєний зростанням євро і може почати грати на зниження
Я вважаю, що покупати (конвертувати $ в) Є слід нижче 1,1, продавати Є (конвертувати в $) - вище 1,2.https://forum.finance.ua/topic3606.html?start=119060
Востаннє редагувалось Visky
в Чет 03 лип, 2025 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 лип, 2025 10:37
Сибарит написав: ihorsic написав:
Доброго ранку шановні колеги. Хто як вважає може варто зараз перекинутись з євро в долари? А то там ЄЦБ занепокоєний зростанням євро і може почати грати на зниження
Предлагаете договориться и совместными действиями помочь ЕЦБ?
Боюсь, что наши усилия не будут сколь-нибудь заметны 😁
Я ніколи не був альтруїстом. Всі думки лише про себе любимого....
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ihorsic
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