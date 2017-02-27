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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:54
UA написав:
Почнуться проблеми з реалізацією майна банків що ліквідуються, потім з фінансовими показниками Фонду...Паніка вкладників.... Курс..
Вы слишком переоценивает свои силы
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:13
Сибарит написав: UA написав:
Почнуться проблеми з реалізацією майна банків що ліквідуються, потім з фінансовими показниками Фонду...Паніка вкладників.... Курс..
Вы слишком переоценивает свои силы
Можливо.
Зробивши відповідні висновки на фін. кризі ще кінця існування ссср, подальші пять фінансових криз пройшов без втрат.
В елітарному клюбі постраждалих вкладників на цьому ресурсі мене хтось читав?
Те що в фінансових питаннях не можна переоцінювати власні здібності цілком згоден.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:34
flyman написав: ihorsic написав:
Як виглядає олень який взяв в понеділок долар на максимумі? Це Я!
оленем будеш якщо його продаси передчасно, історично курс долара відносно гривні росте постійно, хоча бувають відкати
олень, це ти
лізеш з порадами
коли потрібна гривна-можна продати,
чекати на твій вчасний момент-це маячня
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 21:10
UA написав:
Зробивши відповідні висновки на фін. кризі ще кінця існування ссср, подальші пять фінансових криз
пройшов без втрат.
Яким чином?
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