Вы слишком переоценивает свои силы
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:54
Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:13
Можливо.
Зробивши відповідні висновки на фін. кризі ще кінця існування ссср, подальші пять фінансових криз пройшов без втрат.
В елітарному клюбі постраждалих вкладників на цьому ресурсі мене хтось читав?
Те що в фінансових питаннях не можна переоцінювати власні здібності цілком згоден.
Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:34
олень, це ти
лізеш з порадами
коли потрібна гривна-можна продати,
чекати на твій вчасний момент-це маячня
Додано: П'ят 04 лип, 2025 21:10
Додано: Суб 05 лип, 2025 04:17
Додано: Суб 05 лип, 2025 12:13
США багато років і десятиліть витісняли з своєї території виробництво всього, що тільки можливо. Основним товаром, на який там були орієнтовані і який активно розвивали - трежурки, безпосередньо долар (для реалізації обох долар мав бути міцним і дорогим), "інформаційні послуги" і акції технологічних гігантів, головним продуктом яких були мрії і обіцянки. Зараз в світі склалася ситуація, коли великої ваги і попиту набувають саме механізми, техніка, ракети, снаряди, міни, форма, берці, мясо, зерно і тд. Більшість цього всього виробляється у всьому світі, США не монополісти, а американський борг і долар, через відомі всім події і персони, втратили авторитет. Щодо мрій і казок, потреба в них значно зменшилася, крім того, сформувалася конкуренція і США втратили і тут. Тому їх держборг став відчутно ризикованим і торговий і платіжний дефіцит стали проблемою. Але зараз Вашингтон не особливо має простих і дієвих механізмів їх вирішити.
Митна угода з Китаєм - це перемога Китаю, Вєтнам теж не перемога США а передумова значної інфляції, а що буде 9 липня не знає ніхто. Сировинні угоди - іграшки для Донні, як минулорічні наші безпекові угоди - іграшки для регента. Левова частка рідкісноземельних металів видобувається в Китаї і припинивши експорт на певний період, Піднебесна відправила в нокаут економіки всіх інших країн (особливо США). Трамп зразу ж підписав з Китаєм угоду і заволав на весь світ, що електроавтомобілі - це повний непотріб і Маска треба вислати в ПАР.
ЄС буде якийсь час купувати озброєння в США, але в рази більше зусиль прикладається на розвиток власного виробництва і скоро не тільки Франція стане конкурентом для Вашингтону на світовому ринку озброєнь. Фундамент для європейської валюти значно кращий зараз.
Та попри все, ойро і бакс є тими інструментами, які не можуть вічно і безперервно дорожчати чи дешевшати. Корекція євро напрошується і проглядається. Мабуть почнеться вона вже наступного тижня. А от куди пара повернеться чи до 1,15 чи до 1,13? Після цього євро продовжить шлях до 1,2х а долар стане ще дешевшим...
Додано: Суб 05 лип, 2025 12:14
Додано: Суб 05 лип, 2025 12:51
Після того, як я декілька років судився з фондом, пройшовши 3 суди, а ті навіть тягнули з виконанням рішення суду до виконавчої, попросивши туди не звертатися, збрехавши, що самі виплатять, я - за прокуратуру, хай потрусять клоаку, фондарів - до відповідальності!
Яка паніка за фонд у війну? Мабуть така ж, як за "дефолт"
Додано: Суб 05 лип, 2025 13:33
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ви - просили , атб - зробили, відкрили в 15 хв від мене . Тож хто там казав про сснікерс в АТБ за 40 грн ?
Рахуйте по атб кажете було по 30 ? -47,7 ( зараз ) = 17,7грн .
в магазині порід як на ціннику без знижки . Знижка то таке.
Додано: Суб 05 лип, 2025 14:34
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
Хі-хі©
Зато пепсі(2л) там зараз по акції 35грн.
А от такий літраж пепсі/кока-коли/фанти, наприклад, в супермаркеті "близенько"(привіт, наче власнику, Садовому ) - там пА64грн!!!
Але це все дрібниці/дурниці порівняно з цінами на цьогорічні фрукти!
Полуницю/черешню/малину/чорницю/абрикос і т.п. - можна брати за дві щоки!
|