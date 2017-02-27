А при чому тут буддисти ? Не плутайте з анекдотом - «если в кране нет водьі значит виноватьі москали , если в кране есть вода значит москаль на… туда» . И только в такой вариации а не то что вьі подумали.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 лип, 2025 17:33
А при чому тут буддисти ? Не плутайте з анекдотом - «если в кране нет водьі значит виноватьі москали , если в кране есть вода значит москаль на… туда» . И только в такой вариации а не то что вьі подумали.
Додано: Суб 05 лип, 2025 17:41
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