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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 лип, 2025 17:33
Vadim_ написав: Успіх написав:
Але це все дрібниці/дурниці порівняно з цінами на цьогорічні фрукти!
Полуницю/черешню/малину/чорницю/абрикос і т.п. - можна брати за дві щоки!
Долярчику, пагода
А при чому тут буддисти ?
Не плутайте з анекдотом - «если в кране нет водьі значит виноватьі москали , если в кране есть вода значит москаль на… туда» . И только в такой вариации а не то что вьі подумали.
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Додано: Суб 05 лип, 2025 17:41
orest написав:
, а що буде 9 липня не знає ніхто....
Ну загалом зрозуміло що не відомо що буде навіть сьогодні вночі . Але що конкретно заплановано на 9 липня ?
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Додано: Суб 05 лип, 2025 18:45
viewtopic.php?p=5858712#p5858712
yama написав: orest написав:
, а що буде 9 липня не знає ніхто....
Ну загалом зрозуміло що не відомо що буде навіть сьогодні вночі . Але що конкретно заплановано на 9 липня ?
ось тут писав. Зрештою, на тій сторінці кілька моїх дописів, які цікаво сьогодні перечитати.
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