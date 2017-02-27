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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11920119211192211923

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 6 5 24
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
4%
1
41,50-42,00
38%
9
42,00-42,50
29%
7
42,50-43,00
8%
2
43,00-43,50
4%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
8%
2
Більше 46,00
8%
2
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 23:59

  yama написав:Ви - просили , атб - зробили, відкрили в 15 хв від мене . Тож хто там казав про сснікерс в АТБ за 40 грн ? https://ibb.co/5WFzz4RF
Рахуйте по атб кажете було по 30 ? -47,7 ( зараз ) = 17,7грн .
в магазині порід як на ціннику без знижки . Знижка то таке.

індекс снікерса?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 09:28

  The_Rebel написав:yama ми могли б бути першою країною в світі, де ші замінив би наших корумпованих суддів повністю. Я впевнений, що вже зараз це можна було б починати втілювати

Что у нас, что в россии, что в любой точке мира будет одинаково, и этот многими любимый ШИ будет работать далеко не на благо людей, когда дойдут до чтения мыслей людей, война будет как приятное воспоминание
timbraidmail
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