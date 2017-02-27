yama написав:Ви - просили , атб - зробили, відкрили в 15 хв від мене . Тож хто там казав про сснікерс в АТБ за 40 грн ? https://ibb.co/5WFzz4RF Рахуйте по атб кажете було по 30 ? -47,7 ( зараз ) = 17,7грн . в магазині порід як на ціннику без знижки . Знижка то таке.
The_Rebel написав:yama ми могли б бути першою країною в світі, де ші замінив би наших корумпованих суддів повністю. Я впевнений, що вже зараз це можна було б починати втілювати
Что у нас, что в россии, что в любой точке мира будет одинаково, и этот многими любимый ШИ будет работать далеко не на благо людей, когда дойдут до чтения мыслей людей, война будет как приятное воспоминание