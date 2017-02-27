А Ви тільки нового зразка пробували засунути чи і старого? Старого зразка теж випльовує? Дякую
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 лип, 2025 16:11
Додано: Пон 07 лип, 2025 16:34
Засовував лише нові 1400 пройшло а одну забракувало. Завтра через касу попробую
Додано: Пон 07 лип, 2025 16:34
Засовував лише нові 1400 пройшло а одну забракувало. Завтра через касу попробую
Додано: Пон 07 лип, 2025 17:14
Причина?
Попадал с депо у банках Форум , Земельный капитал, УБІБ і ще з одним , забув назву, лого из трёх букв , отделение было рядом с москальською епархією Дніпра, усе виплатив фонд без нервов и хутко, так як у межах
Додано: Пон 07 лип, 2025 17:22
А у мене обменки не захотіли брати па курсу в ТГ старий доллар і з надпісями, 100 грн. за сотку і возьмём , касса прихвата приняла в том числе и старый эвро не надув губы, курс не как в обменке но и не 100 грн.
Додано: Вів 08 лип, 2025 14:47
Про масштаби доїння прокурорами суб'єктів господарювання від нового Ген. прокурора.
До доїння бізнесу я звичний, а от до тупих наїздів на державні органи що забезпечують фінансову макростабільність ні.
Або бізнес зовсім висох, або заказ на підрив тилу від рф.
Додано: Вів 08 лип, 2025 18:42
Додано: Вів 08 лип, 2025 19:27
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Трохи про облігації і дефіцит бюджету
За даними НБУ, упродовж січня – червня 2025 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах:
194 млдр 795 млн грн,
648 млн дол. США
394 млн євро.
На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано:
190 млрд 838 млн грн,
953 млн дол. США
78 млн євро.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення до 30 червня 2025 року Уряд України :
на первинних аукціонах залучив
1 трлн 246 млрд 777 млн грн,
8 млрд 993 млн дол. США
та 2 млрд 862 млн євро,
на погашення за ОВДП спрямував
865 млдр 648 млн грн,
9 млдр 565 млн дол. США
2 млрд 645 млн євро.
Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у червні, становила в гривні 17,80% річних. ОВДП, номіновані в доларах США та євро, у червні не розміщувалися.
Щодо військових ОВДП
Найбільше їх сконцентровано банками – первинними дилерами.
Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України.
Станом на 1 липня 2025 року він становив:
• 107 млрд 344 млн грн, або 37% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП;
• 1 млрд 843 млн дол. США, або 71 % від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США;
• 248 млн євро, або 52 % від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро.
Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб за останній рік зріс більше ніж в 1,7 рази та становить станом на 1 липня 2025 року 197 млрд грн.
Обсяг військових облігацій у власності нерезидентів станом на 1 липня 2025 року становив 9 млрд 601 млн грн, 7,4 млн дол. США та 10 млн євро.
Мінфін в червні 2025 року здійснив погашення військових ОВДП на суму 40 млрд 604 млн грн.
П.С. ЄС терміново шукає $19 млрд для покриття дефіциту бюджету України на наступний рік, — The Financial Times
Багато хто в Брюсселі розраховував на мирну угоду цього року, яка б полегшила бюджетні проблеми Україні, але тепер доводить екстрено перераховувати витрати, розповів високо посадовець ЄС, який бере участь у перемовинах із Києвом.
Серед варіантів, що розглядаються:
▪Направлення військової допомоги у вигляді позабюджетних грантів і збільшення виплат у рамках схеми G7 на $50 млрд щодо передачі майбутніх доходів від заморожених валютних резервів Росії;
▪Інший варіант — спрямовувати військову підтримку Україні у вигляді двосторонніх грантів, які враховуватимуться окремо як позабюджетні трансферти і при цьому дозволять країнам ЄС відносити їх на національні оборонні витрати;
▪У Брюсселі розглядають можливість прискорити перерахування Києву кредитів, забезпечених майбутніми надходженнями від заблокованих доходів РФ. Ще один сценарій — інвестувати російські кошти у ризиковані інструменти з метою отримати підвищений дохід.
Додано: Вів 08 лип, 2025 19:29
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Трохи про ЗВР
НБУ повідомляє, що станом на 1 липня 2025 року міжнародні резерви України, становили 45 млрд 66 млн дол. США.
У червні вони збільшилися на 1,2%.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.
Така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.
Загалом динаміку резервів визначала низка чинників:
1 Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в НБУ в червні надійшло 4 млрд 087,3 млн дол. США в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration forUkraine (ERA).
З цієї суми:
- 1 689,6 млн дол. США – від Уряду Канади;
- 1 247,0 млн дол. США – через рахунки Світового банку;
- 1 150,7 млн. дол. США – від Євросоюзу.
На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 524 млн дол. США, з яких:
- 226,8 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- 4,7 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;
- 4,3 млн дол. США – обслуговування валютних ОВДП;
- 1,6 млн дол. США – обслуговування боргу перед ЄС;
- 286,6 млн дол. США – сплата іншим міжнародним кредиторам.
Крім того, Україна сплатила МВФ 426,2 млн дол. США.
2 Операції НБУ на валютному ринку України.
Нацбанк продав на валютному ринку 2 млрд 956,3 млн дол. США та викупив до резервів 1,3 млн дол. США.
Отже, чистий продаж валюти НБУ у червні становив 2 млрд 955 млн дол. США.
3 Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).
У червні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 337,8 млн дол. США.
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