Додано: Нед 13 лип, 2025 08:28

Навуходоносор написав: orest написав: Адміністрація Трампа нарешті надіслала лист про митні тарифи для ЄС. 30% з 1 серпня. ЄС, Мексика і Канада таки найбільші вороги США за версією ТАСО. Все що писав раніше залишається в силі, крім, можливо, термінів. Процес може трохи розтягнутися, а може й ні.

Найближчі 30-45 днів може відновитися війна Ізраїлю з Іраном. Але вона не буде тривалою. Знову 7-15 днів.

По нас ситуація може змінитися чи прояснитися протягом наступного тижня. Трамп готується до зустрічі з Сі і позиція Пекіну поки виглядає відчутно сильнішою. Щоб додати собі ваги Трампу бомбардування Ірану не вистачило... Адміністрація Трампа нарешті надіслала лист про митні тарифи для ЄС. 30% з 1 серпня. ЄС, Мексика і Канада таки найбільші вороги США за версією ТАСО. Все що писав раніше залишається в силі, крім, можливо, термінів. Процес може трохи розтягнутися, а може й ні.Найближчі 30-45 днів може відновитися війна Ізраїлю з Іраном. Але вона не буде тривалою. Знову 7-15 днів.По нас ситуація може змінитися чи прояснитися протягом наступного тижня. Трамп готується до зустрічі з Сі і позиція Пекіну поки виглядає відчутно сильнішою. Щоб додати собі ваги Трампу бомбардування Ірану не вистачило...

Не хочу нагнітати.

Але, як на мене, Сі уже переміг.

Я тут нещодавно розмірковував - а що робить країну великою?

Поки виглядає так, що фішка штатів - вільна конкуренція+ імпорт мізків програє гібріду планової економіки і вільної конкуренції від Китаю. Наукових публікацій у Китаї удвічі більше, ніж у штатів. По чистій енергії вони теж у лідерах. Про електромобілі, рідкоземи і літій знають усі.

Торговий флот будується переважно у Китаї...Китай стратегічно перемагає.

ЄС, Мексика і Канада не вороги, а конкуренти... схоже, Дональд впав у дитинство і мріє про маленьку Америку для американців.

Не пом'ятаю, чи порівнював тут Трампа з Горбачовим. Але, щось таки є.

Іран - це дрібна поміч для Ізраїлю у вирішенні проблем на БС...На увесь світ потуги не має, про що він уже сказав.

Про Україну...я краще промовчу. У оглядах міжнародних організацій є вся потрібна інформація. Не хочу нагнітати.Але, як на мене,Я тут нещодавно розмірковував - а що робить країну великою?Поки виглядає так, що фішка штатів - вільна конкуренція+ імпорт мізків програє гібріду планової економіки і вільної конкуренції від Китаю. Наукових публікацій у Китаї удвічі більше, ніж у штатів. По чистій енергії вони теж у лідерах. Про електромобілі, рідкоземи і літій знають усі.Торговий флот будується переважно у Китаї...Китай стратегічно перемагає.ЄС, Мексика і Канада не вороги, а конкуренти... схоже, Дональд впав у дитинство і мріє про маленьку Америку для американців.Не пом'ятаю, чи порівнював тут Трампа з Горбачовим. Але, щось таки є.Іран - це дрібна поміч для Ізраїлю у вирішенні проблем на БС...На увесь світ потуги не має, про що він уже сказав.Про Україну...я краще промовчу. У оглядах міжнародних організацій є вся потрібна інформація.

як антизахідники та прихильники автократій намагаються побачити переваги останніх. ще раз - на поточний момент автократії стратегічно програють демократіям.тому, Сі вже програв - коли вирішив стати аля імператором на кшталт Мао - й чомусь забувши, що Ден сам відійшов від влади.фішка штатів окрім вільної конкуренції - це гра за правилами та головне - довіра. ні першого, ні другого в Китаї немає й невідомо, чи буде. й в Китаї до речі не планова економіка (це було в срср), а скоріш державний капіталізм з дуже великим впливом держави (яка як відомо ніколи не була якісним менеджером).ще раз підйом Китая стався лише внаслідок співпраці з Заходом, яку започаткував Ден. як тільки починається конфронтація, економічне диво Китаю швидко закінчиться. бо американець купить не десять пар кросівок, а одну, чи купить у В'єтнамі - а от куди свої кросівки подіне Китай - велике питання.те ж виробництво чипів - дуже складна технологія, яка потребує кооперації багатьох країн - й Китай раптово залишився без сучасних чипів, й він це не скопіює. редкоземи - монополія Китаю викликана лише, що вони там дешевші (й то невідомо, чи не за рахунок державних субсидій). розвинути в інших країнах - лише питання часу - є й родовища, й технології. чиста енергія - це західна тема, сам Китай хоч й лідер - йому це не дуже потрібно (що там зі смогом в Пекині?). я вже мовчу про величезну купу боргів, яка накопичилася в Китаї...в демократій є свої проблеми - але є й механізми їх вирішення. хоча сплеск популізму, власне як й особистість Трампа - це серйозні виклики. але шансів впоратися з ними в демократій набагато більше, ніж у автократій.тому наш шлях в ЄС, й тільки туди - альтернатив немає