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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11931119321193311934

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 6.1 5 35
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3
Більше 46,00
9%
3
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 22:21

  sergey_stasyuk555 написав:
  Миша-клиент написав:А Вы уверены, что оно еще вырастет в цене раза в ТРИ в перспективе, напр., десятилетия?!; не получится как с покупками новостроев в 2006-2007-ых гг., мол, "будет еще дорожать", можно покупать в ипотеку?

Міша, "нє получітся" ))
просто загугли на скільки виросла ціна золота за 10, 20, 30, 40, і тп років...
навіть якщо ВДРУГ станеться десятиліття падіння золота, довгострок начебто зрозумілий...
тут лише одна проблема - що наше життя не настільки довгострокове ((
тобто якщо це спадщина дітям/внукам - золото топчик...
а якщо "для себе" то хз, імхо треба шукати інші варіанти...


Просто я исходил из концепции инвестиций в физ. золото как в "тихую гавань": НЕ обязательно доходно, НО ликвидно И надежно; в то же время, как только все вокруг успокаивается, мир выходит из кризиса И нарисовываются ХОТЯ и НЕ такие надежные, НО более доходные активы - ИНВЕСТОРЫ (и народ вслед за ними) - выходят из золота, что неизбежно приводит к падению спроса на него И его цены... По крайней мере, так помню теорию.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 22:35

Миша-клиент ИМХО золото для всіх "твердих" валют як долар для гривні: може іноді просідати, може бути стабільним, але глобально курс тільки росте.
На жаль, вже 50 років як поховали золотий стандарт.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 22:42

  Hotab написав:sergey_stasyuk555
спадщина дітям/внукам

Зубні коронки.

ти хочеш щоб тебе внуки відкапували і зуби золоті виривали? ))
є більш цивілізовані варіанти спадщини...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 22:44

  Миша-клиент написав:По крайней мере, так помню теорию.

ти типу "помниш" якісь лже теорії, а загуглити що я писав ліньки...
sergey_stasyuk555
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