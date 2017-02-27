Миша-клиент написав:инвестиций в физ. золото как в "тихую гавань": НЕ обязательно доходно, НО ликвидно И надежно;
Поцікався обмінним курсом золото-хліб наприклад під час будь-якої тривалої війни і тобі все стане ясно з словом ліквідно/дохідно.
а який обмінний курс тоді буде нацвалюта воюючої країни - хліб, або й навіть долари під час всесвітнього колапсу, якщо за золоту монету дадуть лише буханець (але ж дадуть). або скільки хліба можна буде наміняти на квартиру на хрещатику? Залишаються лише вічні цінності: набої, карабіни-дробовики, всюдихіди з решітками та шипами, пальне для гасових ламп та антибіотики з горілкою (для себе обираю джин).
Провал євро під 1,16 вчора стався зразу ж з серйозними ударами Ізраїлю по Дамаску, які були спровоковані різнею друзів в Ес-Суейді. Потім були заяви адміністрації Трампа, що порозуміння між Сирією і Ізраїлем відновлено. Ну і черговий наїзд Трампа на Пауела. Сьогодні всі інформаційні хвилі вляглися і пара зараз на 1,158.
Тепер важливо де зупиниться корекція viewtopic.php?p=5871650#p5871650 . В любому випадку: чи буде це 1,14 чи 1,13 чи навіть 1,11 - перейду наступною частиною USD в EUR. 1,2Х ніхто не відміняв
orest написав:Провал євро під 1,16 вчора стався зразу ж з серйозними ударами Ізраїлю по Дамаску, які були спровоковані різнею друзів в Ес-Суейді. Потім були заяви адміністрації Трампа, що порозуміння між Сирією і Ізраїлем відновлено. Ну і черговий наїзд Трампа на Пауела. Сьогодні всі інформаційні хвилі вляглися і пара зараз на 1,158.
Тепер важливо де зупиниться корекція viewtopic.php?p=5871650#p5871650 . В любому випадку: чи буде це 1,14 чи 1,13 чи навіть 1,11 - перейду наступною частиною USD в EUR. 1,2Х ніхто не відміняв
Миша-клиент написав:инвестиций в физ. золото как в "тихую гавань": НЕ обязательно доходно, НО ликвидно И надежно;
Поцікався обмінним курсом золото-хліб наприклад під час будь-якої тривалої війни і тобі все стане ясно з словом ліквідно/дохідно.
а який обмінний курс тоді буде нацвалюта воюючої країни - хліб, або й навіть долари під час всесвітнього колапсу, якщо за золоту монету дадуть лише буханець (але ж дадуть). або скільки хліба можна буде наміняти на квартиру на хрещатику? Залишаються лише вічні цінності: набої, карабіни-дробовики, всюдихіди з решітками та шипами, пальне для гасових ламп та антибіотики з горілкою (для себе обираю джин).
orest написав:Провал євро під 1,16 вчора стався зразу ж з серйозними ударами Ізраїлю по Дамаску, які були спровоковані різнею друзів в Ес-Суейді. Потім були заяви адміністрації Трампа, що порозуміння між Сирією і Ізраїлем відновлено. Ну і черговий наїзд Трампа на Пауела. Сьогодні всі інформаційні хвилі вляглися і пара зараз на 1,158.
Тепер важливо де зупиниться корекція viewtopic.php?p=5871650#p5871650 . В любому випадку: чи буде це 1,14 чи 1,13 чи навіть 1,11 - перейду наступною частиною USD в EUR. 1,2Х ніхто не відміняв
orest написав:Провал євро під 1,16 вчора стався зразу ж з серйозними ударами Ізраїлю по Дамаску, які були спровоковані різнею друзів в Ес-Суейді. Потім були заяви адміністрації Трампа, що порозуміння між Сирією і Ізраїлем відновлено. Ну і черговий наїзд Трампа на Пауела. Сьогодні всі інформаційні хвилі вляглися і пара зараз на 1,158.
Тепер важливо де зупиниться корекція viewtopic.php?p=5871650#p5871650 . В любому випадку: чи буде це 1,14 чи 1,13 чи навіть 1,11 - перейду наступною частиною USD в EUR. 1,2Х ніхто не відміняв
Ай ай, точніе ей ай чи як його там ,не згоден :
1. «Провал євро під 1,16 вчора стався зразу ж з серйозними ударами Ізраїлю по Дамаску...» Це припущення про прямий зв’язок між ударами по Дамаску та падінням EUR/USD не підкріплене об’єктивною причинно-наслідковою логікою. EUR/USD — це пара, що в основному реагує на:
Динаміку монетарної політики ЄЦБ і ФРС; Очікування щодо ставок; Інфляційні звіти, ВВП, PMI, NFP тощо; Геополітика, але більше на рівні ЄС/США, а не події в Сирії (які на ринок Forex мають опосередкований вплив). Висновок: зв'язок між ударами Ізраїлю по Сирії та рухом євро — дуже слабкий і скоріше спекулятивний. 2. «...які були спровоковані різнею друзів в Ес-Суейді»: Навіть якщо в Ес-Суейді сталася різанина, припустити, що це призвело до ударів Ізраїлю, — це сильне спрощення складної геополітичної ситуації. Зазвичай удари Ізраїлю мають конкретні військові або стратегічні причини (наприклад, присутність проіранських угруповань), а не дії локальних повстанців або племен.
3. «...Потім були заяви адміністрації Трампа, що порозуміння між Сирією і Ізраїлем відновлено»: На момент адміністрації Трампа (2017–2021) не було офіційного визнаного «порозуміння» між Ізраїлем і Сирією. Вони досі формально у стані війни (з 1948 р.). Якщо малися на увазі закулісні домовленості — це спекуляція. Такі речі рідко мають вплив на EUR/USD.
4. «Ну і черговий наїзд Трампа на Пауела»: У період президентства Трампа його критика голови ФРС Джерома Пауела дійсно мала місце, особливо в 2018–2019 роках, але ринок до цього адаптувався. Подібні політичні випади самі по собі рідко призводили до різких рухів пари EUR/USD без підтвердження у зміні ставки, прогнозів або макроданих.
5. «Тепер важливо де зупиниться корекція... В любому випадку: чи буде це 1,14 чи 1,13 чи навіть 1,11 - перейду наступною частиною USD в EUR» Оспорення / критичний погляд: Це стратегія середньострокового інвестора, який купує євро на просадці — цілком логічна. Але:
Немає гарантії, що саме ці рівні будуть локальним дном. «1,2Х ніхто не відміняв» — занадто оптимістичне твердження. Досягнення 1,20 залежить від низки факторів, включаючи рецесію в США, зниження ставок ФРС і стабільне зростання в Єврозоні. Тобто, купівля EUR на просадках — не погана ідея, але тільки якщо є готовність до волатильності та ризику подальшого зниження. Загальний висновок: Ти поєднав кілька подій у логічну зв'язку, яка виглядає правдоподібною, але насправді має слабкі ланки з точки зору впливу на ринок. EUR/USD більше залежить від монетарної політики, економічних показників та загального ризик-апетиту, ніж від окремих епізодів на Близькому Сході. Трамп і Пауел — це вже історія, і ринок давно навчився відфільтровувати політичний шум.