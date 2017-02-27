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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 лип, 2025 17:31
GALeon написав:
з моменту відкриття земельного ринку в Україні у липні 2021 року. середня вартість одного гектара зросла на 60%
— до 60,7 тисячі грн за гектар станом на червень 2025 року, - Опендатабот
Як хитро статистика рахує.
А на скільки зріс курс $ й середні ціни?
У липні 2021 року курс $ - 27
станом на червень 2025 року - 41,6 = 54%
Тобто в $ ціна майже не змінилась.
А відносно до загального (середнього) індексу цін так істотно впала!
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Visky
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Додано: Нед 20 лип, 2025 10:35
Shaman написав: sergey_sryvkin написав: Shaman написав:
в першому півріччі буде якась заморозка. а от на яких умовах - не беруся прогнозувати...
Парі на пляшку бренді ?
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Отримав, дякую
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Додано: Нед 20 лип, 2025 20:19
Visky написав: GALeon написав:
з моменту відкриття земельного ринку в Україні у липні 2021 року. середня вартість одного гектара зросла на 60%
— до 60,7 тисячі грн за гектар станом на червень 2025 року, - Опендатабот
Як хитро статистика рахує.
А на скільки зріс курс $ й середні ціни?
У липні 2021 року курс $ - 27
станом на червень 2025 року - 41,6 = 54%
Тобто в $ ціна майже не змінилась.
А відносно до загального (середнього) індексу цін так істотно впала!
Логічно
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Додано: Пон 21 лип, 2025 12:18
Торговая (тарифная) война между США и ЕС уже вот-вот на подходе, а пара EUR/USD так и крутится на стабильном уровне 1.16422
Просто "загадка" какая-то...
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Victor8
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Додано: Пон 21 лип, 2025 12:35
Victor8 написав:
Торговая (тарифная) война между США и ЕС уже вот-вот на подходе, а пара EUR/USD так и крутится на стабильном уровне 1.16422
Просто "загадка" какая-то...
готівка 1.175
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unicdima
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Додано: Пон 21 лип, 2025 13:10
unicdima написав: Victor8 написав:
Торговая (тарифная) война между США и ЕС уже вот-вот на подходе, а пара EUR/USD так и крутится на стабильном уровне 1.16422
Просто "загадка" какая-то...
готівка 1.175
Кредо перевертає по 1.1679 (бувало і трішки дешевше) в необмеженій кількості . Але виводити ясна справа по лімітам,
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