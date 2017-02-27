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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11933119341193511936

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 6.1 5 40
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
3%
1
41,50-42,00
38%
15
42,00-42,50
28%
11
42,50-43,00
10%
4
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
3%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
8%
3
Більше 46,00
10%
4
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 17:31

  GALeon написав:з моменту відкриття земельного ринку в Україні у липні 2021 року. середня вартість одного гектара зросла на 60% — до 60,7 тисячі грн за гектар станом на червень 2025 року, - Опендатабот

Як хитро статистика рахує.
А на скільки зріс курс $ й середні ціни?
У липні 2021 року курс $ - 27
станом на червень 2025 року - 41,6 = 54%
Тобто в $ ціна майже не змінилась.
А відносно до загального (середнього) індексу цін так істотно впала!
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 10:35

  Shaman написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Shaman написав:в першому півріччі буде якась заморозка. а от на яких умовах - не беруся прогнозувати...

Парі на пляшку бренді ? :)

+

Отримав, дякую ;)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 20:19

  Visky написав:
  GALeon написав:з моменту відкриття земельного ринку в Україні у липні 2021 року. середня вартість одного гектара зросла на 60% — до 60,7 тисячі грн за гектар станом на червень 2025 року, - Опендатабот

Як хитро статистика рахує.
А на скільки зріс курс $ й середні ціни?
У липні 2021 року курс $ - 27
станом на червень 2025 року - 41,6 = 54%
Тобто в $ ціна майже не змінилась.
А відносно до загального (середнього) індексу цін так істотно впала!

Логічно
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 12:18

Торговая (тарифная) война между США и ЕС уже вот-вот на подходе, а пара EUR/USD так и крутится на стабильном уровне 1.16422
Просто "загадка" какая-то...
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 12:35

  Victor8 написав:Торговая (тарифная) война между США и ЕС уже вот-вот на подходе, а пара EUR/USD так и крутится на стабильном уровне 1.16422
Просто "загадка" какая-то...

готівка 1.175
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 13:10

  unicdima написав:
  Victor8 написав:Торговая (тарифная) война между США и ЕС уже вот-вот на подходе, а пара EUR/USD так и крутится на стабильном уровне 1.16422
Просто "загадка" какая-то...

готівка 1.175

Кредо перевертає по 1.1679 (бувало і трішки дешевше) в необмеженій кількості . Але виводити ясна справа по лімітам,
Hotab
 
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