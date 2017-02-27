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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 11933119341193511936 Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025? Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44 Валютний ринок в контексті ДС 6 5 42 40,00-40,50 0 0 40,50-41,00 0 0 41,00-41,50 2% 1 41,50-42,00 38% 16 42,00-42,50 29% 12 42,50-43,00 10% 4 43,00-43,50 2% 1 43,50-44,00 2% 1 44,00-44,50 0 0 44,50-45,00 0 0 45,00-45,50 0 0 45,50-46,00 7% 3 Більше 46,00 10% 4 Всього голосів : 42 Додано: Суб 19 лип, 2025 17:31 GALeon написав: з моменту відкриття земельного ринку в Україні у липні 2021 року. середня вартість одного гектара зросла на 60% — до 60,7 тисячі грн за гектар станом на червень 2025 року, - Опендатабот з моменту відкриття земельного ринку в Україні у липні 2021 року. середня вартість одного гектара— до 60,7 тисячі грн за гектар станом на червень 2025 року, - Опендатабот

Як хитро статистика рахує.

А на скільки зріс курс $ й середні ціни?

У липні 2021 року курс $ - 27

станом на червень 2025 року - 41,6 = 54%

Тобто в $ ціна майже не змінилась.

А відносно до загального (середнього) індексу цін так істотно впала! Як хитро статистика рахує.А на скільки зріс курс $ й середні ціни?У липні 2021 року курс $ - 27станом на червень 2025 року - 41,6 = 54%Тобто в $ ціна майже не змінилась.А відносно до загального (середнього) індексу цін так істотно впала! Visky

Повідомлень: 1682 З нами з: 27.04.10 Подякував: 183 раз. Подякували: 196 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 лип, 2025 10:35 Shaman написав: sergey_sryvkin написав: Shaman написав: в першому півріччі буде якась заморозка. а от на яких умовах - не беруся прогнозувати... в першому півріччі буде якась заморозка. а от на яких умовах - не беруся прогнозувати...

Парі на пляшку бренді ? Парі на пляшку бренді ?

+

Отримав, дякую Отримав, дякую sergey_sryvkin

Повідомлень: 2309 З нами з: 19.02.14 Подякував: 630 раз. Подякували: 669 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 лип, 2025 20:19 Visky написав: GALeon написав: з моменту відкриття земельного ринку в Україні у липні 2021 року. середня вартість одного гектара зросла на 60% — до 60,7 тисячі грн за гектар станом на червень 2025 року, - Опендатабот з моменту відкриття земельного ринку в Україні у липні 2021 року. середня вартість одного гектара— до 60,7 тисячі грн за гектар станом на червень 2025 року, - Опендатабот

Як хитро статистика рахує.

А на скільки зріс курс $ й середні ціни?

У липні 2021 року курс $ - 27

станом на червень 2025 року - 41,6 = 54%

Тобто в $ ціна майже не змінилась.

А відносно до загального (середнього) індексу цін так істотно впала! Як хитро статистика рахує.А на скільки зріс курс $ й середні ціни?У липні 2021 року курс $ - 27станом на червень 2025 року - 41,6 = 54%Тобто в $ ціна майже не змінилась.А відносно до загального (середнього) індексу цін так істотно впала!

Логічно Логічно Investor_K

Повідомлень: 10384 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 915 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 лип, 2025 12:18 Торговая (тарифная) война между США и ЕС уже вот-вот на подходе, а пара EUR/USD так и крутится на стабильном уровне 1.16422

Просто "загадка" какая-то... Victor8

Повідомлень: 1085 З нами з: 27.11.14 Подякував: 59 раз. Подякували: 213 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 лип, 2025 12:35 Victor8 написав: Торговая (тарифная) война между США и ЕС уже вот-вот на подходе, а пара EUR/USD так и крутится на стабильном уровне 1.16422

Просто "загадка" какая-то... Торговая (тарифная) война между США и ЕС уже вот-вот на подходе, а пара EUR/USD так и крутится на стабильном уровне 1.16422Просто "загадка" какая-то...

готівка 1.175 готівка 1.175 unicdima

Повідомлень: 3012 З нами з: 10.06.19 Подякував: 107 раз. Подякували: 192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 лип, 2025 13:10 unicdima написав: Victor8 написав: Торговая (тарифная) война между США и ЕС уже вот-вот на подходе, а пара EUR/USD так и крутится на стабильном уровне 1.16422

Просто "загадка" какая-то... Торговая (тарифная) война между США и ЕС уже вот-вот на подходе, а пара EUR/USD так и крутится на стабильном уровне 1.16422Просто "загадка" какая-то...

готівка 1.175 готівка 1.175

Кредо перевертає по 1.1679 (бувало і трішки дешевше) в необмеженій кількості . Але виводити ясна справа по лімітам, Кредо перевертає по 1.1679 (бувало і трішки дешевше) в необмеженій кількості . Але виводити ясна справа по лімітам, Hotab Повідомлень: 15726 З нами з: 15.02.09 Подякував: 401 раз. Подякували: 2434 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 лип, 2025 15:11 Андрій Шевчишин - фінансовий аналітик



ВАЛЮТНИЙ РИНОК: СЕЗОН РІШЕНЬ ЦЕНТРОБАНКІВ ПО СТАВКАМ, ЄВРО НАДІЯ ЩЕ ЖЕВРІЄ

ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ:



• Курс долару піднявся з 41,82 до 41,86 грн за міжбанку, через зростаючий попит. Готівковий долар побував на 42 грн за дол, але так й не закріпився, відкотившись до 41,95 грн. Активність ринку майже не змінилась.

• Євро продовжив коректуватись як на світовому ринку (EURUSD знизився на 0,5%), так й на нашому ринку. Євро безготівковий знизився з 48,97 до 48.45 грн, а готівковий з 49,30 до 48,99 грн.

• На міжбанку фіксуємо пожвавлення покупців. Особливо відокремився 15 липня, коли за день було придбано відразу 455 млн дол. В останній раз такий попит ми бачили лише в середині лютого. Що це було – оплата військових замовлень (напередодні Зеленський підтвердив відновлення військової допомоги від Штатів), енергетичних контрактів (Україна подвоїла імпорт електроенергії), чи інші операції, сконцентровані в «часі й просторі» - подивимось. Тим не менше, по тижню попит на валюту підскочив на 20%, у той час як пропозиція знизилась на більш ніж 10%. Як результат дефіцит валюти зріс майже вдвічі з середньодобових 75 млн дол до 140 млн дол.

• Валютні інтервенції НБУ перевищили 906 млн дол, чого не було с середини січня цього року. Таким чином, Центробанк посилив свою присутність на ринку задля стримування зростання попиту на долар.

• На готівковому ринку активність зберіглася на рівні минулого тижня. Зниження вартості євро, незначні коливання долару не формують додаткового інтересу до валют. Середньодобовий дефіцит готівкової валюти скорочується вже 4 тижні поспіль, й досяг півторамісячного мінімуму на рівні 13 млн дол. В свою чергу, населення дуууже активно продає безготівкову валюту, чиста пропозиція якої перевищила 5 млн дол середньодобово, чого не спостерігалось з серпня 2023 року (коли НБУ лишив ліцензії найбільшу мережу обмінок). Причиною цього могло стати корекція євро й намагання населення вийти з нього в гривню, поки ціна не впала ще більше. Також це можуть бути операції фізосіб ФОП через перекриття різних тіньових схем електроніки та активізацію перевірок, або реакція на закриття крипто колл-центрів й рух валюти на рахунках.



НА ЩО ЗВЕРНУВ УВАГУ:



• Заява Трампа про відновлення військової допомоги Україні й 50 днів для досягнення угоди щодо припинення військових дій. Погроза санкцій до рф. Вплив на український валютний ринок відбувається через появу можливості закупівлі американського озброєння.

• Перестановки в Кабміні. Новий прем’єр - Юлія Свириденко. Прямого впливу на валютний ринок зміни в виконавчій владі не мали. Проте будуть мати вплив рішення та дії, серед яких були анонсовані оптимізація держапарату, аудит видатків й зрозуміло їх зниження, фінансування армії. Від себе додам що ще буде забезпечення й виконання оборонних замовлень, забезпечення фінансування бюджету й армії на наступний рік у разі продовження активних бойових дій.

• Жнива продовжуються. Показники слабкі. Дніпропетровщина, Херсонщина, Запоріжжя – все гірше ніж очікувалось, великі збитки, висока собівартість, ще й сарана напала. Це довгострокова проблема для експортної спроможності України, надходжень валюти й інфляції.

• Зі статистики відокремлю, дані по ВВП за 1кв, які підтвердили, що зростання економіки на 0,9% було здобуто по-факту за рахунок державних видатків в той час як реальний сектор економіки був в мінусах. Також зі статистики, потрібно згадати рекордний рівень готівки на руках населення – 805,4 млрд грн на початок липня. Готівка яка може стати паливом для валютного курсу. А поки, згідно даних НБУ, багато виплат й готівка осідають на рекордних історичних рівнях депозитів населення, як гривневих, так й валютних (деталі у мене в стрічці).



НА ЦЬОМУ ТИЖНІ:



• Тиждень рішень центробанків по обліковій ставці. 24 липня – НБУ й ЄЦБ. Незважаючи на сповільнення інфляції не очікую зміни ставки НБУ (15,5%), бо думаю, що регулятор забажає проконтролювати сталість сповільнення на фоні слабкого врожаю. Тому читаємо Інфляційний звіт, щоб зрозуміти що думає про все це Нацбанк. До речі, по ставці ЄЦБ (2,15%), також не чекаю зміни ставки на тлі продовження перемовин з адміністрацією Трампа щодо мит. 25 липня – рішення по ставці банка рф (нагадую тут, бо це болюча тема для російської економіки). Нічого гарного Також ринки будуть готуватись до рішення ФРС по обліковій ставці через тиждень, хоча не знаю до чого більше, ставки, чи відставки Голови ФРС.

• 23 липня: погашення гривневих ОВДП на 18,3 млрд грн. Дуже великий об’єм гривні, який може перейти в інші інструменти, у тому числі й валюту.

• Початок податкового періоду. Як правило в цей період підвищується пропозиція валюти від експортерів, що призводить до незначного укріплення гривні. Чи буде такий рух на фоні високих надходжень гривні від ОВДП зараз сказати важко.

• Слідкуємо за перемовинами США з ЄС щодо мит. Термін до 1 серпня. Напередодні вихідних з’явились новини, що розглядається мінімум ставки мит 10%-15%. Якщо це буде закріплено в домовленостях, особливо по нижній межі – ймовірно євро повернеться на траєкторію зростання. Ну а відповідно, якщо мита Трампа залишаться на рівні 30%, то євро продовжить коректуватись до долару.

• Очікую, що курс долару в готівці залишаться поблизу 42 грн, євро 48,5-49 грн. Середньостроково понижуючий тиск для гривні зберігається.



• Курс долару піднявся з 41,82 до 41,86 грн за міжбанку, через зростаючий попит. Готівковий долар побував на 42 грн за дол, але так й не закріпився, відкотившись до 41,95 грн. Активність ринку майже не змінилась.• Євро продовжив коректуватись як на світовому ринку (EURUSD знизився на 0,5%), так й на нашому ринку. Євро безготівковий знизився з 48,97 до 48.45 грн, а готівковий з 49,30 до 48,99 грн.• На міжбанку фіксуємо пожвавлення покупців. Особливо відокремився 15 липня, коли за день було придбано відразу 455 млн дол. В останній раз такий попит ми бачили лише в середині лютого. Що це було – оплата військових замовлень (напередодні Зеленський підтвердив відновлення військової допомоги від Штатів), енергетичних контрактів (Україна подвоїла імпорт електроенергії), чи інші операції, сконцентровані в «часі й просторі» - подивимось. Тим не менше, по тижню попит на валюту підскочив на 20%, у той час як пропозиція знизилась на більш ніж 10%. Як результат дефіцит валюти зріс майже вдвічі з середньодобових 75 млн дол до 140 млн дол.• Валютні інтервенції НБУ перевищили 906 млн дол, чого не було с середини січня цього року. Таким чином, Центробанк посилив свою присутність на ринку задля стримування зростання попиту на долар.• На готівковому ринку активність зберіглася на рівні минулого тижня. Зниження вартості євро, незначні коливання долару не формують додаткового інтересу до валют. Середньодобовий дефіцит готівкової валюти скорочується вже 4 тижні поспіль, й досяг півторамісячного мінімуму на рівні 13 млн дол. В свою чергу, населення дуууже активно продає безготівкову валюту, чиста пропозиція якої перевищила 5 млн дол середньодобово, чого не спостерігалось з серпня 2023 року (коли НБУ лишив ліцензії найбільшу мережу обмінок). Причиною цього могло стати корекція євро й намагання населення вийти з нього в гривню, поки ціна не впала ще більше. Також це можуть бути операції фізосіб ФОП через перекриття різних тіньових схем електроніки та активізацію перевірок, або реакція на закриття крипто колл-центрів й рух валюти на рахунках.• Заява Трампа про відновлення військової допомоги Україні й 50 днів для досягнення угоди щодо припинення військових дій. Погроза санкцій до рф. Вплив на український валютний ринок відбувається через появу можливості закупівлі американського озброєння.• Перестановки в Кабміні. Новий прем’єр - Юлія Свириденко. Прямого впливу на валютний ринок зміни в виконавчій владі не мали. Проте будуть мати вплив рішення та дії, серед яких були анонсовані оптимізація держапарату, аудит видатків й зрозуміло їх зниження, фінансування армії. Від себе додам що ще буде забезпечення й виконання оборонних замовлень, забезпечення фінансування бюджету й армії на наступний рік у разі продовження активних бойових дій.• Жнива продовжуються. Показники слабкі. Дніпропетровщина, Херсонщина, Запоріжжя – все гірше ніж очікувалось, великі збитки, висока собівартість, ще й сарана напала. Це довгострокова проблема для експортної спроможності України, надходжень валюти й інфляції.• Зі статистики відокремлю, дані по ВВП за 1кв, які підтвердили, що зростання економіки на 0,9% було здобуто по-факту за рахунок державних видатків в той час як реальний сектор економіки був в мінусах. Також зі статистики, потрібно згадати рекордний рівень готівки на руках населення – 805,4 млрд грн на початок липня. Готівка яка може стати паливом для валютного курсу. А поки, згідно даних НБУ, багато виплат й готівка осідають на рекордних історичних рівнях депозитів населення, як гривневих, так й валютних (деталі у мене в стрічці).• Тиждень рішень центробанків по обліковій ставці. 24 липня – НБУ й ЄЦБ. Незважаючи на сповільнення інфляції не очікую зміни ставки НБУ (15,5%), бо думаю, що регулятор забажає проконтролювати сталість сповільнення на фоні слабкого врожаю. Тому читаємо Інфляційний звіт, щоб зрозуміти що думає про все це Нацбанк. До речі, по ставці ЄЦБ (2,15%), також не чекаю зміни ставки на тлі продовження перемовин з адміністрацією Трампа щодо мит. 25 липня – рішення по ставці банка рф (нагадую тут, бо це болюча тема для російської економіки). Нічого гарного Також ринки будуть готуватись до рішення ФРС по обліковій ставці через тиждень, хоча не знаю до чого більше, ставки, чи відставки Голови ФРС.• 23 липня: погашення гривневих ОВДП на 18,3 млрд грн. Дуже великий об’єм гривні, який може перейти в інші інструменти, у тому числі й валюту.• Початок податкового періоду. Як правило в цей період підвищується пропозиція валюти від експортерів, що призводить до незначного укріплення гривні. Чи буде такий рух на фоні високих надходжень гривні від ОВДП зараз сказати важко.• Слідкуємо за перемовинами США з ЄС щодо мит. Термін до 1 серпня. Напередодні вихідних з’явились новини, що розглядається мінімум ставки мит 10%-15%. Якщо це буде закріплено в домовленостях, особливо по нижній межі – ймовірно євро повернеться на траєкторію зростання. Ну а відповідно, якщо мита Трампа залишаться на рівні 30%, то євро продовжить коректуватись до долару.• Очікую, що курс долару в готівці залишаться поблизу 42 грн, євро 48,5-49 грн. Середньостроково понижуючий тиск для гривні зберігається. - фінансовий аналітик Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 5052 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1135 раз. Подякували: 2050 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 11933119341193511936 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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