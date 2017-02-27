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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11934119351193611937

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 6 5 43
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45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
7%
3
Більше 46,00
9%
4
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 10:10

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  GALeon написав:груш, яблук, слив - в огородах дуже багато в цьому році
Але ціни будуть вверх!))
Бо нема кому це все зібрати і привезти... + нема де зберігати!
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 11:29

Касательно пары EUR/USD на ближайшее время ждем два крупных события, согласно календаря заседаний центробанков (или подобных структур):

Европейский Центробанк, ЕЦБ (ECB) - 24 июля 2025 года
Федрезерв (FOMC) - 30 июля 2025 года

То есть, после 30 июля 2025 года, будет некоторая ясность по данным валютам.
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 11:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Успіх написав:
  GALeon написав:груш, яблук, слив - в огородах дуже багато в цьому році
Але ціни будуть вверх!))
Бо нема кому це все зібрати і привезти... + нема де зберігати!
сушити
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 12:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

НБУ компенсує ситуативні дисбаланси
Минулого тижня стрімко зріс попит на валюту, тож НБУ довелося збільшити інтервенції до максимуму за п'ять місяців. (906 млн доларів)
Дефіцит валюти на міжбанківському ринку минулого тижня збільшився майже удвічі до $558 млн. Зокрема, у вівторок попит на валюту від клієнтів банків юросіб стрімко зріс до $455 млн, що на $278 млн перевищувало клієнтську пропозицію валюти. Водночас чиста купівля валюти населенням продовжила зменшуватися і склала за тиждень лише $31 млн – мінімальний обсяг цього літа. https://icu.ua/research/nbu-kompensuye- ... e=telegram
Уряду необхідно знайти додатково $10-15 млрд понад той обсяг допомоги, яку партнери вже пообіцяли на 2026 рік.
НБУ чітко продемонстрував в останній рік, що не вважає за доцільне послаблювати гривню. Якщо уряд зможе залучити додаткові $10 млрд понад уже заявлені обсяги допомоги, ці кошти так само потраплять у резерви, і НБУ матиме можливість тримати курс гривні міцним до кінця наступного року. Тож і у 2026 році ми очікуємо лише помірного послаблення гривні. Резерви НБУ різко зростуть до понад $55 млрд цьогоріч, проте наступного року різко знизяться до діапазону $40-45 млрд.
Ой+
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