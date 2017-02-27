НБУ компенсує ситуативні дисбаланси Минулого тижня стрімко зріс попит на валюту, тож НБУ довелося збільшити інтервенції до максимуму за п'ять місяців. (906 млн доларів) Дефіцит валюти на міжбанківському ринку минулого тижня збільшився майже удвічі до $558 млн. Зокрема, у вівторок попит на валюту від клієнтів банків юросіб стрімко зріс до $455 млн, що на $278 млн перевищувало клієнтську пропозицію валюти. Водночас чиста купівля валюти населенням продовжила зменшуватися і склала за тиждень лише $31 млн – мінімальний обсяг цього літа. https://icu.ua/research/nbu-kompensuye- ... e=telegram Уряду необхідно знайти додатково $10-15 млрд понад той обсяг допомоги, яку партнери вже пообіцяли на 2026 рік. НБУ чітко продемонстрував в останній рік, що не вважає за доцільне послаблювати гривню. Якщо уряд зможе залучити додаткові $10 млрд понад уже заявлені обсяги допомоги, ці кошти так само потраплять у резерви, і НБУ матиме можливість тримати курс гривні міцним до кінця наступного року. Тож і у 2026 році ми очікуємо лише помірного послаблення гривні. Резерви НБУ різко зростуть до понад $55 млрд цьогоріч, проте наступного року різко знизяться до діапазону $40-45 млрд.