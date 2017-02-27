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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 лип, 2025 13:56
Дюрі-бачі написав:
Коли курс рване догори? Фон "недовіри до влади" вже є
А этот фон точно в НБУ, который рулит курсом? Пышный выступил и так сказал? Прикольно...
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moveton
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Додано: Сер 23 лип, 2025 14:14
Victor8 написав:
Это показатель того, что золото очень сильно переоценено как в мире, так и в Украине соответственно.
Не удивлюсь, если золото в мире пойдет к цене платины, то есть 1471.30 USD/t.oz
да, скорее всего, так как таких цен на золото тоже никогда небыло.
но если золото в цене будет падать, то доллар будет укрепляться в мире , а Трампу это не особо выгодно.
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Raymond
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Додано: Сер 23 лип, 2025 14:24
Raymond написав:
да, скорее всего, так как таких цен на золото тоже никогда небыло.
но если золото в цене будет падать, то доллар будет укрепляться в мире , а Трампу это не особо выгодно.
Но, это, возможно, будет то и не сильное укрепление доллара США по отношению к другим валютам.
Максимум паритет с евро 1,00=1,00
Насколько это критично, знает только сам Трамп
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Victor8
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Додано: Сер 23 лип, 2025 14:37
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Додано: Сер 23 лип, 2025 19:05
Victor8 написав: Raymond написав:
да, скорее всего, так как таких цен на золото тоже никогда небыло.
но если золото в цене будет падать, то доллар будет укрепляться в мире , а Трампу это не особо выгодно.
Но, это, возможно, будет то и не сильное укрепление доллара США по отношению к другим валютам.
Максимум паритет с евро 1,00=1,00
Насколько это критично, знает только сам Трамп
мы не знаем , что будет или что нам готовят, одно сейчас видно, что цена 1гр золота по соотношению не только к хлебу, но и на недвижимость в Киеве самая высокая!
например, в пиковых ценах на недвижимость в Киеве и мире в 2008 году, перед началом мирового финансового кризиса давали около 140-150 грам золота за 1кв.м., то сейчас примерно 12-17 грамм! То-есть в золоте цена недвижки с 2008 года подешевела в 10 раз!
Видимо золото ждет скорый обвал.....или еще что-то непредсказуемое никем.
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Raymond
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Додано: Чет 24 лип, 2025 12:21
Raymond написав:
Victor8 написав: Raymond написав:
да, скорее всего, так как таких цен на золото тоже никогда небыло.
но если золото в цене будет падать, то доллар будет укрепляться в мире , а Трампу это не особо выгодно.
Но, это, возможно, будет то и не сильное укрепление доллара США по отношению к другим валютам.
Максимум паритет с евро 1,00=1,00
Насколько это критично, знает только сам Трамп
мы не знаем , что будет или что нам готовят, одно сейчас видно, что цена 1гр золота по соотношению не только к хлебу, но и на недвижимость в Киеве самая высокая!
например, в пиковых ценах на недвижимость в Киеве и мире в 2008 году, перед началом мирового финансового кризиса давали около 140-150 грам золота за 1кв.м., то сейчас примерно 12-17 грамм! То-есть в золоте цена недвижки с 2008 года подешевела в 10 раз!
Видимо золото ждет скорый обвал.....или еще что-то непредсказуемое никем.
Про золото в контексте.
Вы возросшую урожайность зерновых учитывали?
А также возросшие логистические возможности, которым, кстати, сейчас ничего особенного не угрожает, в отличие от мировых войн.
А недвижимость в 2008 в Украине была переоценена, золото - недооценено. Возьмите 2010 для сравнения - картина будет совершенно другой.
А сейчас в стране вообще война. Да ещё и недвижимость под угрозой
Золото действительно переоценено, но процентов на 20, не более.
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Навуходоносор
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Додано: Чет 24 лип, 2025 12:40
В США 100 лет назад фунт телятины на стейк(не изысканной мраморной или с каких то элитных напоенных пивом телят, обычной) стоил почти грамм золота, после начала депрессии чуть подешевел.
Урожайность зерновых, новые удобрения, ГМО-семена, стимуляторы роста мяска на бычках - факторы "за" удешевление продуктов относительно доллара.
А в целом самородное золото почти закончилось как самородки и жилы, а из руды с содержанием грамм на тонну породы дороговато его получать, энергоресурсы тоже подросли с 90х и конкретно.
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барабашов
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Додано: Чет 24 лип, 2025 13:09
барабашов написав:
В США 100 лет назад фунт телятины на стейк(не изысканной мраморной или с каких то элитных напоенных пивом телят, обычной) стоил почти грамм золота, после начала депрессии чуть подешевел.
Так. Я памятаю ті часи
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Investor_K
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