Raymond написав:да, скорее всего, так как таких цен на золото тоже никогда небыло. но если золото в цене будет падать, то доллар будет укрепляться в мире , а Трампу это не особо выгодно.
Но, это, возможно, будет то и не сильное укрепление доллара США по отношению к другим валютам. Максимум паритет с евро 1,00=1,00 Насколько это критично, знает только сам Трамп
мы не знаем , что будет или что нам готовят, одно сейчас видно, что цена 1гр золота по соотношению не только к хлебу, но и на недвижимость в Киеве самая высокая! например, в пиковых ценах на недвижимость в Киеве и мире в 2008 году, перед началом мирового финансового кризиса давали около 140-150 грам золота за 1кв.м., то сейчас примерно 12-17 грамм! То-есть в золоте цена недвижки с 2008 года подешевела в 10 раз! Видимо золото ждет скорый обвал.....или еще что-то непредсказуемое никем.
Raymond написав:да, скорее всего, так как таких цен на золото тоже никогда небыло. но если золото в цене будет падать, то доллар будет укрепляться в мире , а Трампу это не особо выгодно.
Но, это, возможно, будет то и не сильное укрепление доллара США по отношению к другим валютам. Максимум паритет с евро 1,00=1,00 Насколько это критично, знает только сам Трамп
мы не знаем , что будет или что нам готовят, одно сейчас видно, что цена 1гр золота по соотношению не только к хлебу, но и на недвижимость в Киеве самая высокая! например, в пиковых ценах на недвижимость в Киеве и мире в 2008 году, перед началом мирового финансового кризиса давали около 140-150 грам золота за 1кв.м., то сейчас примерно 12-17 грамм! То-есть в золоте цена недвижки с 2008 года подешевела в 10 раз! Видимо золото ждет скорый обвал.....или еще что-то непредсказуемое никем.
Про золото в контексте. Вы возросшую урожайность зерновых учитывали? А также возросшие логистические возможности, которым, кстати, сейчас ничего особенного не угрожает, в отличие от мировых войн. А недвижимость в 2008 в Украине была переоценена, золото - недооценено. Возьмите 2010 для сравнения - картина будет совершенно другой. А сейчас в стране вообще война. Да ещё и недвижимость под угрозой Золото действительно переоценено, но процентов на 20, не более.
спробуйте знову! тобто під час світовоих воєн за 1гр золота давали всього 3-6 кг хліба! А зараз в Україні за 1гр золота більше 100 кг хліба!
В США 100 лет назад фунт телятины на стейк(не изысканной мраморной или с каких то элитных напоенных пивом телят, обычной) стоил почти грамм золота, после начала депрессии чуть подешевел. Урожайность зерновых, новые удобрения, ГМО-семена, стимуляторы роста мяска на бычках - факторы "за" удешевление продуктов относительно доллара. А в целом самородное золото почти закончилось как самородки и жилы, а из руды с содержанием грамм на тонну породы дороговато его получать, энергоресурсы тоже подросли с 90х и конкретно.
барабашов написав:В США 100 лет назад фунт телятины на стейк(не изысканной мраморной или с каких то элитных напоенных пивом телят, обычной) стоил почти грамм золота, после начала депрессии чуть подешевел.