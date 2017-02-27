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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11936119371193811939>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 6 5 43
40,00-40,50
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0
41,00-41,50
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4
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0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
7%
3
Більше 46,00
9%
4
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 13:56

  Дюрі-бачі написав:Коли курс рване догори? Фон "недовіри до влади" вже є

А этот фон точно в НБУ, который рулит курсом? Пышный выступил и так сказал? Прикольно...
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:14

  Victor8 написав:
  Raymond написав:
  yama написав:Raymond картинка не відкрилась


https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=4f0e3e1e58d4e6ca6bbdffa79a473dd2


спробуйте знову!
тобто під час світовоих воєн за 1гр золота давали всього 3-6 кг хліба!
А зараз в Україні за 1гр золота більше 100 кг хліба!

Это показатель того, что золото очень сильно переоценено как в мире, так и в Украине соответственно.
Не удивлюсь, если золото в мире пойдет к цене платины, то есть 1471.30 USD/t.oz



да, скорее всего, так как таких цен на золото тоже никогда небыло.
но если золото в цене будет падать, то доллар будет укрепляться в мире , а Трампу это не особо выгодно.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:24

  Raymond написав:да, скорее всего, так как таких цен на золото тоже никогда небыло.
но если золото в цене будет падать, то доллар будет укрепляться в мире , а Трампу это не особо выгодно.

Но, это, возможно, будет то и не сильное укрепление доллара США по отношению к другим валютам.
Максимум паритет с евро 1,00=1,00
Насколько это критично, знает только сам Трамп :)
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:37

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Долар може похитнутися: у МВФ назвали ризики для валюти
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 19:05

  Victor8 написав:
  Raymond написав:да, скорее всего, так как таких цен на золото тоже никогда небыло.
но если золото в цене будет падать, то доллар будет укрепляться в мире , а Трампу это не особо выгодно.

Но, это, возможно, будет то и не сильное укрепление доллара США по отношению к другим валютам.
Максимум паритет с евро 1,00=1,00
Насколько это критично, знает только сам Трамп :)


мы не знаем , что будет или что нам готовят, одно сейчас видно, что цена 1гр золота по соотношению не только к хлебу, но и на недвижимость в Киеве самая высокая!
например, в пиковых ценах на недвижимость в Киеве и мире в 2008 году, перед началом мирового финансового кризиса давали около 140-150 грам золота за 1кв.м., то сейчас примерно 12-17 грамм! То-есть в золоте цена недвижки с 2008 года подешевела в 10 раз!
Видимо золото ждет скорый обвал.....или еще что-то непредсказуемое никем.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 12:21

  Raymond написав:
  Victor8 написав:
  Raymond написав:да, скорее всего, так как таких цен на золото тоже никогда небыло.
но если золото в цене будет падать, то доллар будет укрепляться в мире , а Трампу это не особо выгодно.

Но, это, возможно, будет то и не сильное укрепление доллара США по отношению к другим валютам.
Максимум паритет с евро 1,00=1,00
Насколько это критично, знает только сам Трамп :)


мы не знаем , что будет или что нам готовят, одно сейчас видно, что цена 1гр золота по соотношению не только к хлебу, но и на недвижимость в Киеве самая высокая!
например, в пиковых ценах на недвижимость в Киеве и мире в 2008 году, перед началом мирового финансового кризиса давали около 140-150 грам золота за 1кв.м., то сейчас примерно 12-17 грамм! То-есть в золоте цена недвижки с 2008 года подешевела в 10 раз!
Видимо золото ждет скорый обвал.....или еще что-то непредсказуемое никем.

Про золото в контексте.
Вы возросшую урожайность зерновых учитывали?
А также возросшие логистические возможности, которым, кстати, сейчас ничего особенного не угрожает, в отличие от мировых войн.
А недвижимость в 2008 в Украине была переоценена, золото - недооценено. Возьмите 2010 для сравнения - картина будет совершенно другой.
А сейчас в стране вообще война. Да ещё и недвижимость под угрозой
Золото действительно переоценено, но процентов на 20, не более.
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 12:40

  Raymond написав:
  yama написав:Raymond картинка не відкрилась


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спробуйте знову!
тобто під час світовоих воєн за 1гр золота давали всього 3-6 кг хліба!
А зараз в Україні за 1гр золота більше 100 кг хліба!

В США 100 лет назад фунт телятины на стейк(не изысканной мраморной или с каких то элитных напоенных пивом телят, обычной) стоил почти грамм золота, после начала депрессии чуть подешевел.
Урожайность зерновых, новые удобрения, ГМО-семена, стимуляторы роста мяска на бычках - факторы "за" удешевление продуктов относительно доллара.
А в целом самородное золото почти закончилось как самородки и жилы, а из руды с содержанием грамм на тонну породы дороговато его получать, энергоресурсы тоже подросли с 90х и конкретно.
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 13:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  барабашов написав:В США 100 лет назад фунт телятины на стейк(не изысканной мраморной или с каких то элитных напоенных пивом телят, обычной) стоил почти грамм золота, после начала депрессии чуть подешевел.
Так. Я памятаю ті часи
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 13:58

які варіанти щодо перегляду обліковки НБУ сьогодні?


https://bank.gov.ua/ua/monetary/schedule


PS мій прогноз - без змін...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:00

хех...
менше 100 людей чекають на прямий ефір на всю країну!
(єто ккойто позор)

greenozon
 
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