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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 лип, 2025 14:02
"Пишне" рішення - зберегти ставку на існуючому рівні 15.5%
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greenozon
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