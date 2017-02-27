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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11937119381193911940>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 6 5 43
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
2%
1
41,50-42,00
40%
17
42,00-42,50
28%
12
42,50-43,00
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4
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2%
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43,50-44,00
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44,00-44,50
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0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
7%
3
Більше 46,00
9%
4
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:02

"Пишне" рішення - зберегти ставку на існуючому рівні 15.5%
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 15:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  greenozon написав:хех...
менше 100 людей чекають на прямий ефір на всю країну!
(єто ккойто позор)

Вот сейчас все брошу и сяду ждать прямой эфир :)

1. В стране много значительно более животрепещущих тем.
2. Те, для кого это действительно важно, знают, когда и где посмотреть результат, не тратя слишком много времени. Болтовня в прямом эфире - это не для финансовых воротил.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 15:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  greenozon написав:15.5%
а по сертифікатах і надалі 19%? А рефінансування 19,5%?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 16:05

  Hotab написав:Ой+
Необхідність задути імпортний газ в сховища порахована?
у нашої газотрнаспортної системи фізично немає можливості закачати потрібний обєм газу за той час що залишився до опалювального сезону (с) Експерди в інтернетах таке розказують ті самі експерди які облажались з блекаутами в сезон 2024-2025
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 16:07

  Raymond написав:
  yama написав:Raymond картинка не відкрилась


https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=4f0e3e1e58d4e6ca6bbdffa79a473dd2


спробуйте знову!
тобто під час світовоих воєн за 1гр золота давали всього 3-6 кг хліба!
А зараз в Україні за 1гр золота більше 100 кг хліба!

а за що давали більше хліба ? у вас буде золото буде що обміняти на хліб, чи за горілку і сигарети більше хліба давали? Це я так натякаю що питання валютообміну може не бути головним, а цілком можливо що скоро в ціні будуть вічні цінності :(
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:00

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Безпекова ситуація погіршилась: як це вплине на економіку України та бюджет — НБУ
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:33

А що е/е, газ, дрова/брикети - безкоштовні?(щоб сушити)

  GALeon написав:
Успіх написав:
  GALeon написав:груш, яблук, слив - в огородах дуже багато в цьому році
Але ціни будуть вверх!))
Бо нема кому це все зібрати і привезти... + нема де зберігати!
сушити

весла))
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:10

  Успіх написав:
  GALeon написав:груш, яблук, слив - в огородах дуже багато в цьому році. Але ціни будуть вверх!))
Бо нема кому це все зібрати і привезти... + нема де зберігати!

сушити весла))


https://www.youtube.com/watch?v=heY5ZA2ZRag
Похоже, что уведомив об очередных изменениях в банк.договоре и типовых условиях обслуживания - всех "подвяжут" на очередное "покращення"; валюта - тоже может быть проконвертирована для текущих расчетов в грн. (уже несколько раз меня самого так банк "ловил" вместо привычного грн.-счета - "подсовывая" валютный для оплаты коммуналки, а попытавшись тут же отменить операцию - отвечали, что операции в он-лайне НЕ отменяются!
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:50

  Миша-клиент написав:
  Успіх написав:груш, яблук, слив - в огородах дуже багато в цьому році. Але ціни будуть вверх!))
Бо нема кому це все зібрати і привезти... + нема де зберігати!



https://www.youtube.com/watch?v=heY5ZA2ZRag
Похоже, что уведомив об очередных изменениях в банк.договоре и типовых условиях обслуживания - всех "подвяжут" на очередное "покращення"; валюта - тоже может быть проконвертирована для текущих расчетов в грн. (уже несколько раз меня самого так банк "ловил" вместо привычного грн.-счета - "подсовывая" валютный для оплаты коммуналки, а попытавшись тут же отменить операцию - отвечали, что операции в он-лайне НЕ отменяются!

Главное - таких страшилок на ночь не смотреть, а то спать не сможем))) если поискать, то можно найти много сюжетов, что очень все будет плохо и мы все умрем рано или поздно)))

А так , в принципе, почетно платить налоги и жить по средствам. Но нас страшно возмущает факт, что государство пытается с нас это стребовать
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:08

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Европейский Центробанк, ЕЦБ (ECB) - 24 июля 2025 года


Шо там нарішали? Пара не дуже зреагувала.
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