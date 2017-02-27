RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11938119391194011941

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 6 5 44
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
2%
1
41,50-42,00
39%
17
42,00-42,50
30%
13
42,50-43,00
9%
4
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
7%
3
Більше 46,00
9%
4
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  _hunter написав:Доверенность - это если подарки, а тут обычный денежный перевод

В НКУ нет "обычного денежного перевода". Есть доход, технически полученный денежным переводом (причём для налогов не важно, как он получен). И он уже обкладывается по нулевой ставке, если доказать, что это был подарок в пределах двух степеней родства. А если не доказать, то платить НДФЛ по-умолчанию. И дополнительная тема: финмону доказывать, что это не оплата за терроризм.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5768
З нами з: 23.03.18
Подякував: 65 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:29

  moveton написав:
  _hunter написав:Доверенность - это если подарки, а тут обычный денежный перевод

В НКУ нет "обычного денежного перевода". Есть доход, технически полученный денежным переводом (причём для налогов не важно, как он получен). И он уже обкладывается по нулевой ставке, если доказать, что это был подарок в пределах двух степеней родства. А если не доказать, то платить НДФЛ по-умолчанию. И дополнительная тема: финмону доказывать, что это не оплата за терроризм.

То я про
Кстати, все в курсе, что при передаче в наследство большинства ценных бумаг США (и акций в том числе) нужно заплатить 40% ещё и США?

писал.

С НКУ, вроде, все просто:
174.2. Объекты наследства облагаются налогом:

174.2.1. по нулевой ставке:

а) объекты наследства, которое наследуется членами семьи наследодателя первой и второй степеней родства;

т.е. пофиг резидент/нерезидент. Это если совсем постороннее лицо...
_hunter
 
Повідомлень: 10115
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  _hunter написав:С НКУ, вроде, все просто:

174.2. Объекты наследства облагаются налогом:

174.2.1. по нулевой ставке:

а) объекты наследства, которое наследуется членами семьи наследодателя первой и второй степеней родства;


т.е. пофиг резидент/нерезидент. Это если совсем постороннее лицо...

Ооо, вот с этим как раз и иностранными бумагами народ страдал и судился лет 8-10 назад, когда украинские физики начинали так инвестировать. Налоговая утверждала, что тут нужно применять раздел о иностранных доходах, а не о наследстве. Вроде, как были успешные для инвестора судебные решения и уже налоговая научена, но всё равно не стоит быть слишком уж уверенным, что развлечений не будет. Единственная радость: зарубежному брокеру украинская налоговая не указ, в отличие от IRS.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5768
З нами з: 23.03.18
Подякував: 65 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:46

  moveton написав:
  _hunter написав:С НКУ, вроде, все просто:

174.2. Объекты наследства облагаются налогом:

174.2.1. по нулевой ставке:

а) объекты наследства, которое наследуется членами семьи наследодателя первой и второй степеней родства;


т.е. пофиг резидент/нерезидент. Это если совсем постороннее лицо...

Ооо, вот с этим как раз и иностранными бумагами народ страдал и судился лет 8-10 назад, когда украинские физики начинали так инвестировать. Налоговая утверждала, что тут нужно применять раздел о иностранных доходах, а не о наследстве. Вроде, как были успешные для инвестора судебные решения и уже налоговая научена, но всё равно не стоит быть слишком уж уверенным, что развлечений не будет. Единственная радость: зарубежному брокеру украинская налоговая не указ, в отличие от IRS.

Именно так :) -- и мы плавно возвращаемся к "9,5 правил ведения бизнеса" :D
_hunter
 
Повідомлень: 10115
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 22:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:Кстати, все в курсе, что при передаче в наследство большинства ценных бумаг США (и акций в том числе) нужно заплатить 40% ещё и США? Причём не бумагами, а вначале согласовать с IRS сумму (не быстро и не дёшево), оплатить деньгами (которые нужно где-то взять отдельно), получить от IRS справку и только тогда брокер отдаст наследство?

И чтобы этого не было - надо покупать UCITS ETFs (европейская регуляция), они и на американские активы бывают.
foxluck
 
Повідомлень: 556
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1755 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 22:27

  foxluck написав:И чтобы этого не было - надо покупать UCITS ETFs (европейская регуляция), они и на американские активы бывают.

Есть такое. Один из известных обходов (пожалуй, единственный полностью законный). Тем, кто знает про тот налог на наследство. Но какой-нить Гук постоянно трындит, что покупать акции профитных американских компаний, например Гугла, на IBKR - это очень классная инвестиция, а про засаду с наследством помалкивает. Может и сам не знает и продолжает нести это невежество в массы.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5768
З нами з: 23.03.18
Подякував: 65 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
 
1
6
  #<1 ... 11938119391194011941
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3627, 3628, 3629
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
36283 37822794
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 лип, 2025 00:06
ishvara
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 213, 214, 215
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2141 13513757
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лип, 2025 13:17
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23456833
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14568)
25.07.2025 22:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.