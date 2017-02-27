На правах "відслужившого/відвоювавшого майже 3 роки" - маю право запитати: Пан Орест в ЗСУ, чи ні?
Якщо ні, то чому?(вік?/бронь?/стан здоров'я?/догляд?)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 лип, 2025 22:40
Душу й тіло хто положе за нашу свободу?©
Додано: Нед 27 лип, 2025 23:43
ні, не маєш. може дадуть відповідь, може вкажуть напрямок...
на відповідь чому вірогідність напрямку стрімко зростає...
питати ти можеш, а от відповідати тобі не зобов'язані - оце запам'ятай...
Додано: Пон 28 лип, 2025 07:17
За крок до перевороту думок©
А це буде цікаво почути таку "подяку" за те, що Успіх майже 3 роки віддав свого життя, ризикуючи своїм життям і здоров'ям! Поки інші солодко спали по своїх домівках, катались на валютних каруселях і, взагалі, жили НА ПОВНУ своїм життям!
Тож може ти перший хочеш вказати напрямок/послати мене?
Ну, сміливо!
Не стримуй своїх бажань!
Додано: Пон 28 лип, 2025 08:10
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Долярек з пʼятниці бухає, що натягнув гімнастьорку , нарізав орденів з картоплини , повісив на лацкані і пішов по форуму варнякати «я воював!» ? 😅
Ніде ти не воював, пісарь журналу і заряджач рації. (але робив це рівно поки за це давали 100к, потім передумав))
Йди проспись.
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