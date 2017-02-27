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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11939119401194111942

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 5.9 5 45
40,00-40,50
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41,00-41,50
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41,50-42,00
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42,00-42,50
29%
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42,50-43,00
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4
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1
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45,00-45,50
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0
45,50-46,00
7%
3
Більше 46,00
9%
4
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 22:40

Душу й тіло хто положе за нашу свободу?©

  orest написав:Щодо війни,
На правах "відслужившого/відвоювавшого майже 3 роки" - маю право запитати: Пан Орест в ЗСУ, чи ні?
Якщо ні, то чому?(вік?/бронь?/стан здоров'я?/догляд?)
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 23:43

  Успіх написав:
  orest написав:Щодо війни,
На правах "відслужившого/відвоювавшого майже 3 роки" - маю право запитати: Пан Орест в ЗСУ, чи ні?
Якщо ні, то чому?(вік?/бронь?/стан здоров'я?/догляд?)

ні, не маєш. може дадуть відповідь, може вкажуть напрямок...

на відповідь чому вірогідність напрямку стрімко зростає... 8)

питати ти можеш, а от відповідати тобі не зобов'язані - оце запам'ятай...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 07:17

За крок до перевороту думок©

  Shaman написав:може вкажуть напрямок...
А це буде цікаво почути таку "подяку" за те, що Успіх майже 3 роки віддав свого життя, ризикуючи своїм життям і здоров'ям! Поки інші солодко спали по своїх домівках, катались на валютних каруселях і, взагалі, жили НА ПОВНУ своїм життям!


Тож може ти перший хочеш вказати напрямок/послати мене?
Ну, сміливо!
Не стримуй своїх бажань!
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 08:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Долярек з пʼятниці бухає, що натягнув гімнастьорку , нарізав орденів з картоплини , повісив на лацкані і пішов по форуму варнякати «я воював!» ? 😅
Ніде ти не воював, пісарь журналу і заряджач рації. (але робив це рівно поки за це давали 100к, потім передумав))
Йди проспись.

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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 09:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:А це буде цікаво почути таку "подяку" за те, що Успіх майже 3 роки віддав свого життя, ризикуючи своїм життям і здоров'ям! Поки інші солодко спали по своїх домівках, катались на валютних каруселях і, взагалі, жили НА ПОВНУ своїм життям!

Ну допустим - он не в ЗСУ(как и я), имеет бронь(как и я). Шо дальше?
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 10:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Спочатку оця варнякаюча свиня «я войував!» чіпляється до людей, чия думка в профільних темах важить більше на порядок, чим його хрюканіна, а потім розказує модераторам, що люди йдуть з форуму через бани))
Ні, 8-класник, вони ідуть, бо тут бродять отакі свині, які то про ціну лохини пишуть, то чіпляються до людей, які можуть щось внятне написати
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