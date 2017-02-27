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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 лип, 2025 14:50
На чому євра за день робить майже мінус 1%? Куди загалом рух пари в короткій перспективі?
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Hotab
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Додано: Пон 28 лип, 2025 14:52
Hotab написав:
На чому євра за день робить майже мінус 1%? Куди загалом рух пари в короткій перспективі?
Дума, що євро вниз стосовно доллара
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Додано: Пон 28 лип, 2025 15:04
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Додано: Пон 28 лип, 2025 15:17
Ірина_
Дякую
На першій хвилині трохи дублювання.
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Hotab
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