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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 5.9 5 45
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45,50-46,00
7%
3
Більше 46,00
9%
4
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 14:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

На чому євра за день робить майже мінус 1%? Куди загалом рух пари в короткій перспективі?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 14:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:На чому євра за день робить майже мінус 1%? Куди загалом рух пари в короткій перспективі?

Дума, що євро вниз стосовно доллара
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 15:04

Євро б'є рекорди, а що буде з доларом?

Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 15:17

Баден-Баден

Ірина_
Дякую
На першій хвилині трохи дублювання.
Hotab
 
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Hotab

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