Hotab написав:На чому євра за день робить майже мінус 1%? Куди загалом рух пари в короткій перспективі?
Вже писав два тижні тому і раніше. Економіка США не впала на 10+% за пару місяців, ЕС - не відросла. Ціль - коридор 1,11-1,15. Смикання туди-сюди- деталі "угод", коротше, маніпуляції Трампа і не варті уваги в довгостроку
Hotab написав:На чому євра за день робить майже мінус 1%? Куди загалом рух пари в короткій перспективі?
На публікації в різних ЗМІ деталей торгової угоди між США та Євросоюзом.
За словами Трампа, іншими складовими угоди стануть мільярдні інвестиції європейських країн у США, а також придбання ними американських енергоносіїв і зброї. «Європейський Союз готовий погодитися придбати в Сполучених Штатів енергоносії на суму 750 мільярдів доларів. Вони готові погодитися інвестувати у Сполучені Штати на 600 мільярдів доларів більше, ніж вже інвестують (…) І вони погоджуються придбати значну кількість військового обладнання», — заявив він. Президент США зауважив, що не знає про яку кількість озброєння наразі йдеться, але це буде «військове обладнання на сотні мільярдів доларів». Він додав, що «це — найбільша угода, яка будь-коли була укладена» і вона дуже сильно зблизить США і ЄС. https://minfin.com.ua/ua/2025/07/28/155540626/
ЄС Трамп таки пригнув, американські індекси б'ють рекорди.
Hotab написав:На чому євра за день робить майже мінус 1%? Куди загалом рух пари в короткій перспективі?
Вже писав два тижні тому і раніше. Економіка США не впала на 10+% за пару місяців, ЕС - не відросла. Ціль - коридор 1,11-1,15. Смикання туди-сюди- деталі "угод", коротше, маніпуляції Трампа і не варті уваги в довгостроку
Відростання і падіння економіки - аргумент цікавий, але в аналах історії є коливання пари і побільше, і надовго. При чому економіка не відростала так сильно щоб бути причиною.
Hotab написав:На чому євра за день робить майже мінус 1%? Куди загалом рух пари в короткій перспективі?
Вже писав два тижні тому і раніше. Економіка США не впала на 10+% за пару місяців, ЕС - не відросла. Ціль - коридор 1,11-1,15. Смикання туди-сюди- деталі "угод", коротше, маніпуляції Трампа і не варті уваги в довгостроку
Курс - это же не только про текущее состояние. Это и про перспективы/ожидания. А после того, как Трамп прожал Ляйен на сделку - перспективы ЕС стали понятны...