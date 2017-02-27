Hotab написав:На чому євра за день робить майже мінус 1%? Куди загалом рух пари в короткій перспективі?
Вже писав два тижні тому і раніше. Економіка США не впала на 10+% за пару місяців, ЕС - не відросла. Ціль - коридор 1,11-1,15. Смикання туди-сюди- деталі "угод", коротше, маніпуляції Трампа і не варті уваги в довгостроку
Курс - это же не только про текущее состояние. Это и про перспективы/ожидания. А после того, как Трамп прожал Ляйен на сделку - перспективы ЕС стали понятны...
протиснув на що? на якийсь загальні фрази про сотні мільярдів? угода, як й з Україною? перспективи ЄС залежить від більш глобальних речей, включно з нашою війною.
Навуходоносор написав:Вже писав два тижні тому і раніше. Економіка США не впала на 10+% за пару місяців, ЕС - не відросла. Ціль - коридор 1,11-1,15. Смикання туди-сюди- деталі "угод", коротше, маніпуляції Трампа і не варті уваги в довгостроку
Курс - это же не только про текущее состояние. Это и про перспективы/ожидания. А после того, как Трамп прожал Ляйен на сделку - перспективы ЕС стали понятны...
протиснув на що? на якийсь загальні фрази про сотні мільярдів? угода, як й з Україною? перспективи ЄС залежить від більш глобальних речей, включно з нашою війною.
Є велика імовірність того, що корекція євро закінчилася. Дуже погані дані щодо зайнятості в економіці США (особливо значна корекція даних за попередні місяці) підтвердили те, що в економіці біда (про що відверто попереджав Пауел). Євро зміцнюється. Проти фундаментальних економічних чинників ніщо інше довго діяти не може. Якщо дуже повезе,то після 8 серпня ще можуть виникнути підстави для короткочасного здешевшання євро. Виглядає на те, що Трамп таки прагне заморозити війну в Україні. Для цього він заручився реальною підтримкою ЄС (перемовини ЄС і Китаю щодо торгівлі і мит закінчилися нічим, спочатку має вирішитися питання Вашингтон-Пекін, ЄС у фарватері) та Британії і всіх підданих Британської корони у діях проти Пекіну. Та на кардинальні дії Донні таки не хоче йти, тому барига Віткофф у кремлі, а на нашого баригу і мародера-регента і його команду діється серйозний тиск (як ще ніколи раніше).
ДПС України вже сьомий місяць поспіль перевиконує план надходжень до бюджету. Завдяки тим, хто чесно працює і платить податки у липні маємо +9,9 млрд грн понад план (+12,5 % до плану та +37,1 % до липня 2024 року). За 7 місяців ДПС перевиконала план на 70,8 млрд (+10,6 %). Основні показники липня: • ПДФО – 32,3 млрд грн (+13,5 % до плану ); • ПДВ – 27,0 млрд грн (+5,1 %); • Податок на прибуток підприємств – 4,8 млрд грн (+54,9 %). Очевидно, що при плануванні "прорахувалися". Помилку виправили в четвер 31.07.2025 - внесені зміни до Державного бюджету і дохідну частину збільшили на 147, 5 млрд грн. 70, 8 млрд. грн. вже є, решту до кінця року, є така надія, чесний і відповідальний бізнес додасть. Шкода, що не весь бізнес чесний і відповідальний, адже велика частина «самих розумних» фігачить в чорну чи, в кращому разі, платить копійки обертаючи величезні гроші через ФОПів. П.С. А ще бізнес забезпечує ЗСУ багато чим. Зокрема, більшість підрозділів стверджують, що держава забезпечує їх, доприкладу, FPV тільки на 10% а решту надають волонтери, бізнес і благодійники. Майже те саме з пікапами, РЕБами і ще багато чим. А в цей час слуги урода мародерять по 30% з того, що сподобляється зробити держава.
Цікаво спостерігати, як АІ-манія в майстерному виконанні багатотрильйонних компаній, змушує інвесторів заряджатися оптимізмом, ігноруючи інфляцію, дії ФРС та заяви Пауелла. Хоча, висловлю припущення, що АІ-затьмарення охопило переважно роздрібний сегмент, який продовжує активно купувати акції вже 11 тиждень з 12 минулих. «Розумні гроші», професійні інвестори, продовжують їх продавати вже протягом 31 з останніх 33 тижнів. Ось такий плюралізм думок та дій. Як сказав один відомий спеціаліст: «Коли ринкова капіталізація деяких технологічних компаній за одну ніч зростає на величину, що перевищує вартість деяких індустріальних секторів або ринків окремих країн, чи, наприклад, капіталізацію індексу малих компаній, можна зробити висновок, що бульбашка скоро лусне».
Можливо такий висновок декому може видатися перебільшенням, адже в уяві багатьох інвесторів «акції завжди зростають», але погодьтеся, навряд чи можна вважати зростання Microsoft та Meta на майже півтрильйона доларів за одну ніч ординарною подією. Роздрібний сегмент розігрітий, страх щось проґавити не дає спокою, провокуючи інвесторів на агресивні покупки, а Speculative Trading Indicator, який розраховує Goldman Sachs, досягнув 10-річного максимуму. Обсяги торгівлі з «плечем» теж продовжують збільшуватися, досягнувши в червні рекордних $1.01 трильйона. Залишається тільки згадати про три «L» Баффета, які є згубними для інвестора: Ladies, Liquor, Leverage (торгівля з плечем). Хоча вмирати від цих гріхів можна досить довго.
Інвестори були в захваті від багатомільярдних капітальних інвестицій в АІ, які планують здійснити обидва гіганти найближчим часом, і ніхто поки що не задається питанням їх доцільності та дохідності, головне — вкладати й обіцяти. Як чверть століття тому інвесторів зачаровувало саме слово «дотком», так зараз суцільною магією є словосполучення «Штучний інтелект».
Отже, що маємо? Маємо неабияк розігрітий ринок, на який плани витрачання мільярдів на АІ мають набагато більший вплив, аніж рішення ФРС та оголошення ключових макроекономічних показників. І, як на мене, це сигнал того, що краще бути обережним.
orest написав:Є велика імовірність того, що корекція євро закінчилася. Дуже погані дані щодо зайнятості в економіці США (особливо значна корекція даних за попередні місяці) підтвердили те, що в економіці біда (про що відверто попереджав Пауел). Євро зміцнюється. Проти фундаментальних економічних чинників ніщо інше довго діяти не може. Якщо дуже повезе,то після 8 серпня ще можуть виникнути підстави для короткочасного здешевшання євро. Виглядає на те, що Трамп таки прагне заморозити війну в Україні. Для цього він заручився реальною підтримкою ЄС (перемовини ЄС і Китаю щодо торгівлі і мит закінчилися нічим, спочатку має вирішитися питання Вашингтон-Пекін, ЄС у фарватері) та Британії і всіх підданих Британської корони у діях проти Пекіну. Та на кардинальні дії Донні таки не хоче йти, тому барига Віткофф у кремлі, а на нашого баригу і мародера-регента і його команду діється серйозний тиск (як ще ніколи раніше).
що ж улюблена рубрика форумчан ай-ай точнійе ей-ай = АІ
Я не можу спростувати більшість тез, бо вони ґрунтуються на логічному аналізі геоекономіки й політичних процесів
(с) ай-ай ой тобто ей-ай
4. "США тиснуть на ОП (Офіс Президента), як ніколи раніше" Непрямі ознаки такого тиску є, але… Пряма критика ОП з боку американських медіа, включно з WSJ та NYT — є. Внутрішня корупція та затримка виборів — усе частіше стають предметом дискусій в американському істеблішменті. Але офіційного тиску у відкритій формі США не демонструють. Підтримка фінансова і військова зберігається.
(с) ай.. ой.. ,ааааа! Ей-Ай Від себе додам : деякі есперти в інтернеті стверджують що у США = НАБУ ,є багатенько компромату на президента, але вони його не можуть оприлюднити, бо тоді буде важко пояснити своїм виборцям - чому і навіщо США підтримують такий «поганий та корупційний режим в Україні»(с) відомі експерти в інтернетах на ютубах . Саме тому , як стерджують деякі неназвані експерти, була спроба підмяти НАБУ під офіс преЗЕдента, по частково сфабрикованих фактах. Знову ж таки я лише переказую думку ай, ой … ей ай та різних експертів , імена яких не прийнято називати в культурному освіченому інтелігентному товаристві. Хоча подивившись сусідні теми , деяких представників товариства даного форуму такими назвати важко