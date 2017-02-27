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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 сер, 2025 21:32
деяких представників товариства даного форуму
…не торкаються слова подяки пана orest за сплачені податки . Бо «я зарплату отримую в крипті і податки не плачу».
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