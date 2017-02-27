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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11941119421194311944

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування закінчилось П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 5.8 5 48
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
6%
3
41,50-42,00
40%
19
42,00-42,50
27%
13
42,50-43,00
8%
4
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
6%
3
Більше 46,00
8%
4
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 10:49

  yama написав:
  orest написав:Є велика імовірність того, що корекція євро закінчилася. Дуже погані дані щодо зайнятості в економіці США (особливо значна корекція даних за попередні місяці) підтвердили те, що в економіці біда (про що відверто попереджав Пауел). Євро зміцнюється. Проти фундаментальних економічних чинників ніщо інше довго діяти не може. Якщо дуже повезе,то після 8 серпня ще можуть виникнути підстави для короткочасного здешевшання євро.
Виглядає на те, що Трамп таки прагне заморозити війну в Україні. Для цього він заручився реальною підтримкою ЄС (перемовини ЄС і Китаю щодо торгівлі і мит закінчилися нічим, спочатку має вирішитися питання Вашингтон-Пекін, ЄС у фарватері) та Британії і всіх підданих Британської корони у діях проти Пекіну. Та на кардинальні дії Донні таки не хоче йти, тому барига Віткофф у кремлі, а на нашого баригу і мародера-регента і його команду діється серйозний тиск (як ще ніколи раніше).
що ж улюблена рубрика форумчан ай-ай точнійе ей-ай = АІ
Я не можу спростувати більшість тез, бо вони ґрунтуються на логічному аналізі геоекономіки й політичних процесів
(с) ай-ай ой тобто ей-ай
4. "США тиснуть на ОП (Офіс Президента), як ніколи раніше"
Непрямі ознаки такого тиску є, але…
Пряма критика ОП з боку американських медіа, включно з WSJ та NYT — є.
Внутрішня корупція та затримка виборів — усе частіше стають предметом дискусій в американському істеблішменті.
Але офіційного тиску у відкритій формі США не демонструють. Підтримка фінансова і військова зберігається.
(с) ай.. ой.. ,ааааа! Ей-Ай
Від себе додам : деякі есперти в інтернеті стверджують що у США = НАБУ ,є багатенько компромату на президента, але вони його не можуть оприлюднити, бо тоді буде важко пояснити своїм виборцям - чому і навіщо США підтримують такий «поганий та корупційний режим в Україні»(с) відомі експерти в інтернетах на ютубах . Саме тому , як стерджують деякі неназвані експерти, була спроба підмяти НАБУ під офіс преЗЕдента, по частково сфабрикованих фактах.
Знову ж таки я лише переказую думку ай, ой … ей ай та різних експертів , імена яких не прийнято називати в культурному освіченому інтелігентному товаристві. Хоча подивившись сусідні теми , деяких представників товариства даного форуму такими назвати важко :roll:
"Короче,Склифосовский!"©

Якщо терміново завтра потрібен гривневий кеш - бакси сьогодні зливати чи завтра?
Австрійська економічна школа що каже :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 11:07

flysoulfly
Звідки йому знати. Він від ШІ відповіді носить
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 11:15

  flysoulfly написав:Якщо терміново завтра потрібен гривневий кеш - бакси сьогодні зливати чи завтра?
Австрійська економічна школа що каже :)

Не знаю, как австрийская, а экономическая школа нашего форума во всех случаях советует усредняться 😁
Сибарит
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